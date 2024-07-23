Дело за малым, самим найти миллион: что не столько с кредитами на энергоэффективность для ОСМД



















В ответ на масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры и потерю около 9 ГВт мощностей Украина предприняла ряд шагов, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону и повысить уровень энергоэффективности. В частности, введены кредитные программы, направленные на поддержку объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) во внедрении энергоэффективных проектов. Эта инициатива должна дать ОСМД возможность модернизировать энергетическую инфраструктуру, в том числе через установку солнечных панелей и тепловых насосов.

Кредиты на энергоэффективность для ОСМД

5 июля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко представила комплексный пакет инструментов, разработанный для преодоления дефицита электроэнергии. Он включает в себя несколько направлений: поддержку домохозяйств, бизнеса и импорт электроэнергии. В частности, для домохозяйств введено кредитование под 0%, что позволит значительно облегчить установку генерирующих установок, производящих электроэнергию из альтернативных источников.

Инициатива правительства направлена на:

• уменьшение энергопотребления и зависимости от традиционных источников энергии;

• снижение выбросов CO2 и улучшение экологического состояния;

• экономическая выгода для жильцов многоквартирных домов благодаря снижению затрат на энергию.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%"

Одним из ключевых направлений правительственной политики является расширение возможностей государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", направленной на поддержку энергонезависимости страны, отныне охватывающей финансирование для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) . В частности, предприятия могут приобрести в кредит газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерационные установки на сумму до 150 млн. грн. со сроком погашения до 10 лет. Это будет способствовать переходу на альтернативные источники энергии, уменьшая экологическое влияние и операционные расходы.

Согласно принятому решению правительства от 5 июля 2024 года, ОСМД и ЖСК предоставляется возможность получить кредиты до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Эти средства могут быть использованы для приобретения и установки генерирующих установок, производящих электроэнергию из альтернативных источников (солнечных панелей, инверторов), систем хранения электроэнергии и другого вспомогательного оборудования.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет работать в комбинации с программой "ГринГИМ", позволяя ОСМД и ЖСК получить до 70% стоимости проекта после его реализации.

В программу включены 19 государственных и частных банков. Среди них – Глобус Банк, ПриватБанк, Сэнс Банк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, а также ПУМБ, Райффайзен Банк, "Креди Агриколь" и другие. Это обеспечит широкий доступ к финансированию для ОСМД и ЖСК по всей стране.

Андрей Пышный, глава Национального банка Украины, подчеркнул беспрецедентность и историческую значимость этой инициативы. Это исторический момент, когда удалось объединить 19 банков в рамках этого меморандума. Важным элементом является то, что этот меморандум объединил одновременно государственные и коммерческие учреждения, банки по развитию капитала", – отметил он.

Для участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%", руководству ОСМД или ЖСК нужно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с государством в рамках этой программы. После предоставления требуемого пакета документов, установленного банком, организации смогут получить кредиты под благоприятные процентные ставки. Программа стартует 20 июля.

Условия и особенности льготного кредитования

Согласно дополнению к Меморандуму по развитию кредитования, подписанного рядом банков, украинцам, представляющим ОСМД, будет предоставлена возможность получить кредиты на энергетическое оборудование по единым условиям. Годовая ставка на первый год составит 13,5%, тогда как со второго года — не выше 16,5%.

Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка, отметил, что каждый банк-подписант обязан предложить собственную кредитную программу для закупки энергооборудования. Эти программы призваны способствовать реализации энергоэффективных проектов, а также приобретению и установке солнечных панелей и тепловых насосов для ОСМД.

Кредитные условия рассчитаны на ОСМД, участвующих в программах "Энергодом" и "ГринГИМ" от Фонда энергоэффективности. В рамках этих программ ОСМД могут оформить кредит на сумму до 3 млн. грн. сроком до 5 лет.

С целью стимулирования использования возобновляемых источников энергии, ОСМД и ЖСК предоставляется возможность получить беспроцентный кредит до 480 тысяч гривен на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения, включая солнечные и ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии. Срок кредитования – до 10 лет, процентная ставка компенсируется государством полностью.

На деоккупированных и прифронтовых территориях правительство ввело улучшенные условия кредитования с целью содействия быстрому восстановлению и развитию. Компенсация процентной ставки до 1% в первые 2 года и 5% со следующего года на инвестиционные цели с увеличенным лимитом до 150 млн и сроком до 10 лет.

Важным преимуществом является то, что залогом получения кредитов на восстановление энергетической инфраструктуры становится самое приобретенное оборудование. Правительство также работает над увеличением объемов импорта электроэнергии из ЕС, что обеспечит дополнительную энергетическую безопасность.

Упрощена закупка и оформление энергооборудования

В условиях военного положения Украина предпринимает решительные шаги для обеспечения стабильного функционирования энергетической инфраструктуры. Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о значительном упрощении процедур для хозяйствующих субъектов в сфере генерации энергии, что станет критическим фактором эффективного ответа на вызовы, вызванные военными действиями.

По новым правилам, предприятия, независимо от формы собственности, смогут устанавливать объекты генерации без необходимости разработки градостроительной документации, получения градостроительных условий и ограничений по застройке, права на выполнение работ, схемы теплоснабжения, отвода земельных участков и прохождения отчета и экспертизы. Такой подход позволит значительно ускорить процесс ввода в эксплуатацию новых объектов энергетического поколения.

Важным изменением является возможность эксплуатации новых объектов генерации без получения соответствующих сертификатов о принятии в эксплуатацию. Это упрощение предоставляет предприятиям возможность быстро реагировать на потребности энергии, что критически важно для поддержания энергетической безопасности страны.

Срок присоединения к газовым сетям был сокращен с 3 месяцев до 1, что станет дополнительным стимулом для развития внутреннего поколения. Кроме того, было уменьшено количество документов, которые необходимо подавать для присоединения, упрощая этот процесс для всех участников рынка.

Правительство Украины также упростило процесс закупки оборудования для энергогенерации для государственных и коммунальных предприятий с возможностью исключения тендерных процедур, установив требования по отчетности через систему Prozorro. Это решение направлено на ускорение подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Новые кредитные программы помогут ОСМД добиться энергетической независимости и эффективности. Из-за сотрудничества правительства, банковского сектора и ОСМД Украина может добиться значительных успехов в модернизации энергетической инфраструктуры, уменьшении влияния на экологию и улучшении качества жизни своих граждан.

Как энергетические кредиты работают на практике

Фонд энергоэффективности запустил для 40 тысяч зарегистрированных в Украине ОСМД специальную программу "ГринДом". Согласно ее условиям, Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% затрат на реализацию проекта.

Но для получения компенсации ОСМД необходимо сначала:

— заполнить заявку и получить одобрение,

— затем разработать и реализовать проект,

— после чего уже подать заявку на возмещение расходов.

То есть главная проблема состоит в том, что компенсация предоставляется только после завершения проекта. Это значит, что жильцам многоэтажки нужно самим собрать полную сумму для его реализации (до 1 млн грн), чтобы уже потом получить компенсацию в размере 70% расходов. Где взять такие деньги?

Банки-партнеры Фонда энергоэффективности таких кредитов, как оказалось, не дают. Представители СМИ обратились с этим вопросом в ряд банковских учреждений и им отказали в Кредобанке, ПриватБанке, Укргазбанке, Сбербанке и Глобусе.

Как следствие, ОСМД вынуждены обращаться за стандартными кредитами на рыночных условиях со ставками от 16% до 22% годовых. При этом большинство банков вообще не работают с ОСМД как с кредитными клиентами.

Специальные условия кредитования существуют для компаний и физических лиц, но не для ОСМД. По мнению Андрея Бабенко, председателя правления ОСМД "Днепропетровская 72/1" г. Одесса, основным препятствием для ОСМД является недостаточное понимание жителями преимуществ и потенциала таких энергетических проектов, как установка солнечных панелей.

Готовность жителей поддерживать и инвестировать в энергоэффективные проекты является решающей, поскольку это обеспечивает стабильную поставку электроэнергии во время отключений, считает эксперт. Но не хватает примеров и моделей внедрения таких систем в типовых жилых домах, что усложняет задачу.



