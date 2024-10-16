Дефицит на рынке труда Украины: кого больше нуждаются в работодателях?

Рынок труда Украины претерпевает значительные изменения из-за экономических и социальных вызовов, вызванных длительной войной. С каждым месяцем ситуация ухудшается, и работодатели сталкиваются с растущими трудностями при поиске новых сотрудников. Одним из главных факторов, влияющих на рынок труда, является мобилизация мужчин и массовая миграция населения за границу, что приводит к острому дефициту кадров. В то же время зарплаты в стране постепенно растут, ведь работодатели пытаются привлечь и удержать квалифицированных специалистов. Какие же специальности сегодня наиболее востребованы, как меняется уровень оплаты труда и какова ситуация в разных регионах? Об этом пойдет речь в нашем материале.

Кадровый дефицит в Украине: каких специалистов ищут компании больше всего

Ситуация на рынке труда: дефицит кадров

Согласно исследованию OLX Работа, проведенному среди украинских работодателей и HR-специалистов, 90% опрошенных компаний сейчас испытывают трудности с поиском новых сотрудников. Отсутствие необходимых специалистов усиливает конкуренцию между работодателями за таланты, особенно в сфере розничной торговли, производства, строительства и логистики. В розничной торговле, например, спрос на работников увеличился из-за активизации потребительской деятельности, в то время как логистические компании испытывают дефицит персонала из-за мобилизации мужчин, традиционно составляющих большинство в этой сфере.

Также, в строительстве фиксируется нехватка рабочих рук из-за необходимости восстановления разрушенной войной инфраструктуры. В сфере производства особенно ощутима нехватка квалифицированных кадров из-за высокого уровня миграции украинцев в Европу.

"В промышленном секторе наблюдается острая нехватка квалифицированных работников из-за значительной миграции и процессов мобилизации. Строительная отрасль требует большего количества рабочих для восстановления инфраструктуры, тогда как в сфере логистики, в частности из-за высокой занятости мужчин, также не хватает персонала. Торговля страдает от нехватки кадров в связи с повышенной потребительской активностью и потребностью в непрерывном снабжении товаров", – отмечает Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в своей статье для NV.

Наиболее востребованные профессии

Работодатели чаще всего ищут специалистов в таких областях, как:

· Розничная торговля, продажи и закупки – 27% вакансий;

· Производство и рабочие специальности – 19%;

· Логистика, гостинично-ресторанный бизнес, строительство – высокий спрос на работников, особенно в связи с возобновлением после военных действий.

Также востребованы IT-специалисты, медики, строители, а также работники в сферах безопасности и транспорта. Однако есть категории, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском персонала, в частности в сфере охраны и безопасности, на рабочих специальностях и в медицине.

Зарплаты: последние тенденции

Несмотря на экономический кризис, зарплаты в Украине продолжают расти. По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная заработная плата в первом квартале 2024 г. выросла на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18 903 грн.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в следующих областях:

· Отельно — ресторанный бизнес и общепит – 44,1%, до 15 057 грн;

· Строительство – 44%, до 14561 грн;

· Информационные технологии и телекоммуникации – 35,6%, до 49473 грн;

· Транспорт, почтовые и курьерские службы – 30,7% до 18 997 грн;

· Оптовая и розничная торговля – 27,9%, до 22809 грн.

Стоит отметить, что, несмотря на рост заработной платы, это происходит в основном из-за кадрового голода, а не из-за роста прибыльности бизнеса. Многие предприниматели вынуждены повышать зарплаты, чтобы конкурировать за работников в критически важных для экономики сферах.

В частности, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, указывает на то, что рост заработных плат напрямую связан с увеличением мобилизационных мер. "Продолжение войны и усиление мобилизации привели к ощутимому дефициту рабочих кадров, что негативно влияет на рынок труда", — подчеркивает эксперт.

Региональные особенности

Ситуация на рынке труда существенно отличается в зависимости от региона. Согласно исследованию Work.ua, в 2024 г. произошли изменения среди региональных лидеров по количеству вакансий. Харьковская область, ранее входившая в топ-5 областей по количеству вакансий, потеряла свои позиции из-за интенсивных боевых действий. Вакансий стало меньше в Одесской, Киевской и Львовской областях.

Количество предложений возросло в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской и Николаевской областях. Ивано-Франковская область впервые вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий, что свидетельствует о возобновлении экономической активности в этом регионе.

Наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Львовской и Винницкой областях, тогда как самая низкая конкуренция за рабочие места наблюдается в Херсонской, Донецкой, Черниговской и Закарпатской областях.

Проблемы на рынке труда

Кроме дефицита рабочей силы многие украинцы сталкиваются с трудностями при поиске работы. Основной проблемой является низкий уровень заработной платы, не покрывающий базовые потребности населения. Согласно исследованию Центру Разумкова, 56,3% респондентов указали недостаточную зарплату как главное препятствие в трудоустройстве.

Другие барьеры включают в себя отсутствие вакансий по специальности (51,9%), недостаток профессиональных компетенций (34%) и уныние в собственных силах (12,9%). Война также создает дополнительные препятствия, ведь из-за боевых действий многие люди не могут найти работу в своем регионе.

Выводы

Дефицит кадров на рынке труда Украины остается одной из острейших проблем, влияющих на экономику страны. Мобилизация и миграция приводят к значительной нехватке рабочей силы, особенно в сфере строительства, логистики и производства. Несмотря на рост зарплаты, работодатели продолжают испытывать трудности в поиске квалифицированных работников, что приводит к обострению конкуренции между компаниями за таланты.

Для смягчения кадрового голода необходимо внедрять программы повышения квалификации и переквалификации работников, а также стимулировать предприятия к созданию новых рабочих мест с конкурентными условиями труда. В то же время, правительству следует обратить внимание на региональные особенности рынка труда и поддержать восстановление экономической активности в наиболее пострадавших регионах.