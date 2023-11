Букеровскую премию получил талантливый роман ирландца Пола Линча «Песнь пророка»

Победа стала для Пола Линча полной неожиданностью. Фото из открытых источников.

Реальная война в современном в мире и воображаемая – на страницах литературных произведений всегда приковывает внимание и заставляет задуматься о судьбе человечества. Поэтому закономерно, что пророческую рефлексию Пола Линча на такую злободневную тему отметило жюри The Man Booker Prize – самой престижной премии для англоязычных писателей.

Роман-антиутопия "Песнь пророка" (Prophet Song) каким-то мистическим образом отозвался на общественные беспорядки и вспышку невиданного насилия, которая произошла в Дублине в конце ноября этого года – практически одновременно с вручением Букеровской премии-23. "Я был до глубины души потрясен случившимся, – отреагировал на события Пол Линч, – Это должно стать для нас предупреждением".



Так что живущий и создающий свои книги в Дублине ирландский писатель Пол Линч (Paul Lynch) вполне может назвать себя визионером, увидевшим и описавшим в своем романе картины будущего. Правда, никто не думал, что далекое военное "завтра" так быстро станет частью ужасного политического настоящего республики Ирландия. Как рассказал Пол Линч в недавнем интервью BBC , которое он дал еще накануне присуждения Букеровской премии, "погружение Ирландии в пучину тоталитаризма уже происходит на наших глазах".

А еще Линч – патриот своей страны, ведь в центре повествования новой книги – его родная Ирландия, правда, не современная, а фантастическая. Поэтому и жестокий тоталитарный режим, который бесчинствует в ней, тоже вымышленный. Действие провидческого романа происходит в родном для писателя Дублине. Там живет вместе со своей большой семьей молодая женщина Айлиш Стак – востребованная ученая, счастливая жена и многодетная мать четырех детей. В дом к законопослушному микробиологу вдруг приходят среди ночи сотрудники тайной полиции, которые арестовывают ее мужа за участие в протестах. После этого Айлиш приходится самой растить детей и совмещать заботу о них с научными исследованиями. Каждый день она наблюдает за тем, как меняется мир, причем, в худшую сторону. Фашизм врывается в спокойную размеренную жизнь общества, постепенно разрушает демократию и свободу в стране.

Такой сценарий развития событий Пол Линч позаимствовал в современной Сирии. Глубоко впечатленный кровопролитием и кризисом, порожденным гражданской войной в этой ближневосточной стране, а также покалеченными судьбами тысяч беженцев, писатель решил создать свой роман. Жанр антиутопии он тоже выбрал неслучайно, ведь именно эта литературная форма сполна позволяет писателю обнажить все ужасы тоталитарного государства. Именно антиутопия способна держать читателя в постоянном напряжении, которое часто превосходит леденящие кровь сюжеты романов-ужасов или триллеров. По сути, это альтернативная версия будущего, доведенная до крайности. Именно этот жанр до Линча выбрал и не прогадали известные писатели – Джордж Оруэлл и его пророческий роман "1984", Рэй Брэдбери и его провидческий "451 градус по Фаренгейту".

Хотя сам Линч решил откреститься от политической составляющей и в одном из интервью публично заявил, что "не пишет политические романы". Также он сказал: "Я специально не стал затрагивать политику, — пояснил он, — тогда книга была бы о политике, а я хотел, чтобы она была о семье. Я хотел взять "Илиаду" и вывернуть ее наизнанку. Тогда вся политика и все геройство исчезает, и вы остаетесь с Айлиш Стэк и ее семьей".

Также писатель-лауреат признался в поистине мистическим совпадениях с романом, которые происходили в его собственной жизни. Сначала он, словно киноактер, "вживался в образ" и примерял на себя некоторые сцены из книги, а потом эти картины с пугающей точностью повторялись в реальности – во время недавней пандемии коронавируса и связанного с ней жесткого локдауна. "У меня возникло странное дежавю – продолжил Линч, ведь в своей новой книге я уже описал то, как тоталитарное государство берет под контроль всю жизнь в стране, как власти решают ввести комендантский час. Все эти события уже были мной описаны и возможно именно поэтому я был так удивлен и поражен, когда я сам все это испытал и получил личный довольно травматический опыт".

"С самого первого стука в дверь "Песнь пророка" выводит нас из состояния самоуспокоенности", и мы затаив дыхание следим за ужасающим положением женщины, которая мужественно защищает свою семью в тоталитарной Ирландии" – поделилась своими впечатлениями от прочитанного Эси Эдуджан — канадская писательница и председатель жюри Букеровской премии.



Книга, которая создавалась несколько лет, далась Линчу нелегко, поскольку тяжелым был сам материал. Кроме того, в это время писатель пережил непростой и очень волнительный период в жизни собственной семьи. Когда у него в голове только вызрел замысел романа, супруга обрадовала его новостью, что ждет ребенка. Линч продолжил писать книгу, когда сын родился, а закончил, когда малыш научился ходить и даже попробовал крутить педали велосипеда.

Появление ребенка в семье обладателя нынешней Букеровской премии автоматически определило судьбу солидного денежного приза – 50 тысяч фунтов стерлингов (около 65 тыс. долларов). Эту большую сумму счастливый отец и лауреат потратит на погашение ипотеки, оформленной на жилье.

Если же говорить про литературные детища 46-летнего Пола Линча, то это уже пятый роман талантливого писателя, который стал популярным и читаемым автором с первой же книги. Писательскую карьеру Линч начал только 10 лет назад — в 2013 году, до этого он был журналистом и писал рецензии на фильмы газетах Sunday Times и Sunday Tribune. Дебютный роман "Красное небо утром" (Red Sky in Morning) Линча – тоже про ирландцев, про жестокость и расизм. Однажды писатель посмотрел документалистику о том, как в братской могиле под Филадельфией археологи нашли останки, которые, как выяснилось, принадлежали ирландским эмигрантам, поселившимся на этой территории в XIX веке. Фильм Duffy’s Cut настолько впечатлил писателя, что тот решил создать роман – его сразу хотели напечатать целых 6 издательств в Лондоне. Вскоре книга получила приз за "Лучшую иностранную книгу" от французской премии Prix du Meilleur Livre Etranger и стала популярной во Франции и Америке.

Второй роман — "Черный снег" ( The Black Snow) продолжил ирландскую тему – он о том, как эмигрант возвращается в свою общину в Донегале. Книга получила французскую премию Prix Libr'à Nous за лучший иностранный роман. Третий роман "Грейс" (Grace), созданный в 2017 году раскрыл тему Великого голода в Ирландии через историю молодой девушки, которая выживала и боролась за свою жизнь. Роман получил премию Kerry Group Irish Novel of the Year, а газета The New York Times написала: "Его пышная, поэтичная проза и болезненно выступает в качестве обёртки для реальности голода". Четвёртый экзистенциальный роман Линча "За морем" (Beyond the Sea) , который увидел свет в 2019 году, рассказал историю о двух путешественниках, которые оказались вместе на корабле посреди Тихого океана. Кроме французской премии Prix Gens de Mers 2022 года настоящим призом стали рецензии критиков, которые сравнили Линча с такими великими писателями, как Эрнест Хемингуэй, Пабло Неруда, Сэмюэль Беккета, Уильям Голдинг и Герман Мелвилл. Несмотря на такой успех Линча в Европе и Америке, ни один из романов этого популярного автора не был переведен и издан в Украине.



Остальные писатели-лауреаты Букеровской премии, а среди них "Укус пчелы" (The Bee Sting) Пола Мюррея, "Если я переживу тебя" (If I Survive You) Джонатана Эскоффера, "Западный переулок" (Western Lane) Четны Мару, а также "Этот другой рай" (This Other Eden) Пола Хардинга, получают премии в размере 2,5 тысячи фунтов, а их романы-номинанты будут переизданы за счет призового фонда. Среди наиболее известных лауреатов Букеровской премии разных лет можно отметить таких писателей, как Салман Рушди, Бернардин Эваристо, Анна Бернс и Маргарет Этвуд.