Антитабачные кампании: к чему приводит непрофессионализм активистов



















Антитабачные кампании. Фото из открытых источников

Курение — это социально важный вопрос, который затрагивает интересы всех слоев общества. Поэтому при решении вопросов регулирования отрасли верх часто берут популизм, а не здравый смысл. Зачастую, если депутат или министр захочет внедрить новые запреты на курение, то он не обсуждает свое решение ни с производителями, ни с потребителями. Но активную роль в этом процессе играют общественные организации, как правило, не имеющие ни необходимой экспертизы, ни мотивации внедрять действительно проевропейские правила игры для рынка.

Антитабачные лоббисты

Основной организацией, которая занимается продвижением антитабачных инициатив в Украине, является “Центр общественного представительства “Життя”. В недавнем расследовании программы “Особливий погляд”, которая вышла в эфир на “5 канале”, эксперты раскритиковали организацию за ее методы работы, в частности, за манипуляции с нормами европейского законодательства. Все — ради получения грантов от международных антитабачных движений, например, фондов, связанных с американским миллиардером Майклом Блумбергом.

Одна из ключевых претензий экспертов к работе “Життя” — подход к законотворчеству без привлечения экспертов отрасли. В результате идеи активистов не находят должной поддержки на законодательном уровне.

Например, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от вредного влияния табака" (1978-IX), ранее известный как законопроект 4358, который продвигали антитабачные активисты. Президент Владимир Зеленский подписал документ 6 января 2022 года.

Благодаря ему в ближайшем будущем будет запрещено курение всех видов табачных изделий, в том числе, электронных, в ряде общественных мест. Вторая норма принятого закона касается медицинских предупреждений на бездымных и электронных сигаретах. Эти изделия приравнены к обычным сигаретам. Такие изделия отныне нельзя будет продавать тем, кому не исполнилось 18 лет. Также запрещено делать акцент на том, что такие приборы для курения наносят организму меньше вреда, чем обычная сигарета. Запрещены и табачные изделия с характерным вкусом и ароматом. Эти нормы и требования являются общемировыми.

Общественные активисты продвигали закон как соответствующий Директиве ЕС 2014/40/ЕС. Однако кроме действительно имеющихся в документе требований, в законопроекте от “Життя” появились ряд позиций, которые в европейском законодательстве, а также в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком либо полностью отсутствуют, либо регулируются нормами национального законодательства стран-членов.

Например, новый закон №1978 вводит запрет на рекламу электронных сигарет. Эта норма есть в Директиве 2014/40. При этом, в Германии, которая также входит в ЕС, можно увидеть рекламу "Айкоса".

Также новый закон требует увеличить площадь для предупреждения о вреде курения на пачке сигарет до 65% (сейчас в Украине она составляет 50%). Отметим, что про 65% тоже написано в Директиве, но это максимальное значение. Минимальная же площадь, выделенная под медицинские предупреждения, может составлять – 30%, то есть в Украине эта цифра уже превышена.

Возникает вопрос, почему бы просто не имплементировать Директиву ЕС №40 в украинское законодательство? Тогда бы и отпала необходимость в "экспертах и лоббистах" деятельность которых базируется на постоянном "совершенствовании" национального законодательства. Так, например, активисты "Життя" на протяжении нескольких лет вносили разные инициативы, которые часто не состыковывались с нормами законодательства Украины, ЕС и требованиями ВОЗ, и потому и не попали в финальную версию закона:

1. Запретить продажу сигарет и ТИЭНов (табачные изделия для электронного нагревания) лицам до 21 года. Не удалось внедрить, поскольку в Конституции Украины записано, что пить, курить и водить машину можно с 18 лет.

2. Запретить производить и продавать на территории Украины пачки сигарет с закругленными краями. Также не удалось реализовать, поскольку в Директиве указано, что пачки должны быть кубовидной формы. Пачка с закругленным краем остается кубовидной. Если бы европейские законодатели хотели запретить пачки с закругленными краями, они написали бы не "кубовидной", а "кубической" формы.

3. Запретить видимое размещение сигарет на витринах торговой точки. Такого запрета вообще нет ни в одном документе ЕС. И у "Життя" опять не получилось "протянуть" эту инициативу через парламент.

4. Внедрить унифицированную пачку для всех марок сигарет. Запрет на бренды действительно введен в некоторых странах мира. Однако в подавляющем большинстве стран ЕС все пачки все еще брендированы, так как Директива 2014/40 и Рамочная конвенция ВОЗ этого не запрещают.

Соответствующие законопроекты проанализированы в недавно опубликованном отчете Центра прикладных исследований. Авторы сравнили ряд предложений, которые вносились ОО “Життя” и положения Директивы. И выяснили, что таких норм, которые предлагали активисты, в документах ЕС просто нет.

То есть вместо того, чтобы просто напрямую внедрить требования Директивы, без своих интерпретаций и манипуляций активисты изначально продавливали через парламент проект закона с нормами, не предусмотренными европейским регулированием. Эксперт Борис Кушнирук высказал свое мнение в программе 5 канала и отметил, что такая дополнительная активность может существовать для того чтобы, потом иметь возможность получать дополнительные денежные средства “на борьбу с курением”.

Еще одна инициатива антитабачников — яркий пример манипуляции с данными, к которым прибегают активисты, чтобы “придать” общественную важность собственных инициатив. Речь об идее запретить продажи сигарет и их видимое размещение на витринах в МАФах возле школ и детских садиков. Несмотря нато, что идея звучит правильно и понятно, никто не разъяснил, зачем отдельно запрещать выкладку того товара, который и так запрещено продавать.



Видимо именно поэтому, активисты "Життя" решили придать веса своей инициативе результатами соц опроса. В частности, организация сослалась на результаты проведенного не ею соц опроса, в котором респондентов спросили: "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сигарет в МАФах возле школ и детских садиков?" Конечно же такую идею поддержало 81% опрошенных. Но вот о размещении на витринах никто никого не спрашивал. Это не помешало ОО “Життя” сообщить, что киевляне поддерживают всю инициативу в комплексе.

Нелегальный рынок сигарет растет на фоне популизма

Регулирование в табачной отрасли постоянно наталкивается на популизм и непрофессиональный подход, что порождает ряд острых социальных проблем.

Например, антитабачные активисты время от времени ангажируют того или иного депутата, через которого и пытаются протащить заведомо непроходные нормы антитабачного регулирования. Как правило, депутаты соглашаются на продвижение таких тем, поскольку они являются с виду социально значимыми и потенциально могут иметь положительный репутационный эффект.

Однако поскольку многие народные депутаты, которые берутся продвигать тему, ранее с ней не сталкивались, им относительно просто внушить, что весь законопроект полностью соответствует европейским директивам и европейскому опыту.

Когда же "продавить" непроходные нормы закона не получается, то, как правило, такой депутат к теме табака больше не возвращается, что подтверждает тезис о непрофессионализме и популизме.

Еще одной масштабной проблемой, которую порождает непрофессиональный подход к регулированию сложной отрасли, является рост теневого рынка на фоне “закручивания гаек” легальному бизнесу.

Один из тезисов, которые продвигают антитабачные активисты, а за ними и некоторые народные депутаты, что рост контрабанды и теневого рынка — это миф, придуманный табачными компаниями.



Но факт состоит в том, что только за 2021 год нелегальный рынок сигарет вырос с 10 до 16,9%. Пограничная служба Украины фиксирует 30-процентныйприрост контрабанды. А из 12 миллионов пачек сигарет, которые были отправлены правоохранителями на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ), лишь 24%оказались настоящие, остальные – контрафакт, подделки, не отвечающие ни одним стандартам производства. Всего за прошедший год в Украине, поданным исследовательской компании "Кантар", было продано около 8,5миллиарда нелегальных сигарет. При этом ущерб государству оценивается в15-17 млрд грн. налоговых поступлений.

Одна из причин роста теневого рынка, которую называют эксперты — это горячо поддерживаемый активистами рост акцизов на сигареты, что привело к их подорожанию. Контрабандисты и производители контрафакта, которые не платят налогов, могут устанавливать цены ниже рынка, поскольку акцизы они не оплачивают. При этом ущерб для здоровья потребителей, которые платят за некачественные сигареты, вообще не поддается оценке.

Впрочем, есть вероятность, что и свои следующие инициативы антитабачные организации могут снова будут готовить без привлечения участников рынка и потребителей, что может привести к еще большему зарегулированию легального бизнеса, но при этом дать право претендовать на очередные гранты от международных фондов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!