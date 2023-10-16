Шестое «Киноколо» определило первые и лучшие украинские фильмы 2023 года

Фільм «Ля Палісіада» став найкращою ігровою стрічкою. Фото з відкритих джерел.

Украинское киноискусство, которое всегда было лакмусовой бумажкой процессов в обществе, на этот раз тоже показало, что держит руку не только на кнопке камеры, но и на пульсе нашей непростой жизни. Поэтому, в отличие от голливудского "Оскара", лауреаты "Кинокола-2023" получили премии не за зрелищность и спецэффекты, а прежде всего за авторское отражение, правдивость, философское или аллегорическое переосмысление современности.

Торжественная церемония награждения победителей стала главным событием и яркой доминантой фестиваля "Киевская неделя критики", который уже в седьмой раз собирает экспертов киноотрасли и киноманов в украинской столице. Сама же премия "Киноколо" является по счету шестой, то есть еще достаточно молодой. По сути, как и все лауреаты.





Итак, лучшей отечественной игровой лентой полного метра критики признали "Ля Палисиада", режиссером и автором сценария которой стал 34-летний Филипп Сотниченко. Это его полнометражный дебют, получивший престижную награду, задавший высокую планку для дальнейшей творческой карьеры. События этой драмы, снятой в модном в современном кинематографе жанре "нуар", разворачиваются в 90-е годы прошлого века. Автор фильма рассказывает истории людей, так или иначе связанных с отменой смертной казни в Украине, которая произошла в 1996 году.

Все, что показано на экране, по словам Сотниченко, не воспроизводит историческую действительность тех лет и не претендует на то, чтобы быть абсолютной правдой. Это импровизация и творческая стилизация недалекого прошлого, цель которой — передать настроения того времени на символическом языке кино.

Сюжет фильма на первый взгляд сугубо детективный: незадолго до того, как в независимой Украине был утвержден мораторий на наказание преступников из-за смертной казни, происходит загадочное убийство. Убит работник милиции, а раскрыть это дело берутся следственный и судебный эксперт-психиатр. Главная интрига состоит в том, что эта парочка – друзья погибшего и его коллеги, а "отягчающим обстоятельством" является то, что мужчины когда-то были безумно влюблены в женщину, которая вышла замуж за их товарища, а теперь его вдова. Распутывая преступление, главный герой видит ужасный беспредел, существующий в правоохранительных органах. Он прекрасно понимает, как трудно найти правду в рамках насквозь прогнившей системы.

Эпизоды фильма были сняты на трех локациях — в Киеве, в Буче, где расположена исправительная колония и на Западной Украине. Для того чтобы создать характерный эффект винтажности, оператор специально снял ленту не на современную цифровую или пленочную, а именно на кассетную видеокамеру. Интересно, что для того чтобы определиться с форматом съемки, команда Филиппа Сотниченко устроила настоящий кастинг, но не только актерам, а в первую очередь камерам. Был сделан десяток проб на технику, которую искали в разных странах. Но только одна – та, которой снимал свои первые ленты легендарный датский режиссер-новатор Ларс фон Триер.

Это награждение у фильма "Ля Палисиада" – далеко не первое, ведь фильм презентовали еще в 2019 году на Одесском международном кинофестивале. На этом кинофоруме он получил специальный приз ООН и HeForShe – Движения солидарности за гендерное равенство. Незадолго до войны в Украине зимой 2022 года состоялась мировая презентация фильма на международном кинофестивале в Роттердаме, где "Ля Палисиада" получила приз Международной федерации кинопрессы. Год спустя, летом 2023 года, Филипп Сотниченко получил награду как лучший режиссер в Сараево, на международном конкурсе игровых полнометражных фильмов. Украинская премьера фильма состоится в январе 2024 года, если не помешают блекауты.

Но вернемся в "Киноколу", где две награды от критиков, как открытие года и как лучший документальный фильм, получила документальная лента "20 дней в Мариуполе". Кстати, именно ее отобрали представлять Украину на "Оскаре-2024". Это справедливо, потому что фильм удостоился самой престижной в мире награды в области литературы и журналистики – Пулитцеровской премии.

"20 дней в Мариуполе" – это дебют в качестве режиссера уже опытного и известного журналиста всемирной новостной сети Associated Press, президента Украинской ассоциации профессиональных фотографов. видеографа и писателя Мстислава Чернова. Как фотожурналист и военный корреспондент он освещал Революции достоинства, войну на востоке Украины, сирийскую гражданскую войну, битву при Мосуле в Ираке, снимал Чернов и документальные кадры о последствиях сбития Boeing 777. BNN в Нью-Йорке Times, Washington Post.



Фильм, показывающий блокаду города, начиная с полномасштабного вторжения рашистов 24 февраля 2022 года, также создавали журналист и продюсер Василиса Степаненко, а также фотограф Евгений Малолетка. Важно, что более 30 часов снятого видео, где есть все ужасы, бомбардировки в смерть взрослых и детей, команде AP чудом удалось вывезти из Мариуполя гуманитарным коридором 15 марта 2022 года.

Премьера фильма состоялась в январе 2023 года на крупнейшем в Америке фестивале независимого кино Санденс, где он демонстрировался в рамках конкурсной программы Мировое документальное кино и получил один из призов. Европейская премьера фильма состоялась в марте 2023 года на Международном фестивале документальных фильмов в Копенгагене. Фильм также получил награду в категории Standing Up на 47-м Международном кинофестивале в Кливленде (США) и престижную награду в Германии – Cinema for Peace как лучший документальный фильм года. В Новой Зеландии на фестивале документального кино Doc Edge "20 дней в Мариуполе" наградили в номинациях: лучшая режиссура – Мстислав Чернов, а также лучший монтаж – Мишель Мизнер. В одном из интервью зарубежным СМИ команда рассказала, что все, кто был на монтаже, не мог удержать слез. Еще одну премию Тима Гетерингтона авторам фильма вручили на фестивале документальных фильмов Sheffield DocFest-23 в Британии. В Украине картина получила главный приз фестиваля Docudays UA-23, собственно летом этого года состоялась и украинская премьера фильма, который, несмотря на все ужасы войны, демонстрирует, по словам международных критиков, глубокий гуманизм и искреннее сочувствие к человечеству.

Наибольший урожай наград – три в разных номинациях собрала острая сатирическая трагикомедия "Люксембург, Люксембург". Ее автор, 31-летний режиссер Антонио Лукич, получил приз и как лучший режиссер, и как лучший сценарист, а исполнитель одной из главных ролей Амил Насиров был признан лучшим актером. Это вторая полнометражная картина талантливого украинского художника. Местом ярких приключений, которые происходят с братьями-близнецами (участники группы "Курган и Agregat", братья Рамил и Амил), становится одним из богатейших городов мира Люксембург. Именно туда простые полтавские ребята, один из которых водитель маршрутки, а второй – полицейский, отправляются искать своего отца, покинувшего их в детстве.



Премьера фильма состоялась осенью 2022 года на Венецианском кинофестивале, в рамках конкурсной программы "Orizzonti", посвященной новым тенденциям в кинематографе. Также Антонио Лукич получил приз на 20 Международном фестивале в Монте-Карло за лучшую режиссуру и награду за лучший фильм на Приштинском международном фестивале кино PriFest. В отечественном прокате фильм появился в апреле 2023 года. Причем за первые же выходные комедию посмотрело почти 35 тысяч зрителей, а кассовые сборы достигли рекордных 5,6 миллиона гривен!



Также летом 2023-го талантливая комедия об отношении детей к родителям и со смешными диалогами на специфическом языке украинской глубинки дебютировал на Netflix. Напомним, что предыдущая комедия Лукича "Мои мысли тихие" также собрала в отечественном прокате более 5 миллионов гривен за две первые недели.

Также на этой платформе показал фильм режиссер Тони Ноябревой "Ты меня любишь?", за главную роль в котором 23-летняя Карина Химчук получила приз "Кинокола" как лучшая актриса. Лучшей она стала и по версии Одесского международного кинофестиваля. ждем ленту в украинском прокате весной следующего года.

В круг внимания "Кинокола" попали также короткоментражки – приз в этой номинации завоевала игровая лента "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка. Не забыли критики и о мультипликации – лучшей стала совсем недетская анимация режиссера Софии Мельник Мариуполь. Сто ночей".