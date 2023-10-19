100 лет волшебства «Диснея»: одним из лучших художников знаменитой студии был американский украинец Владимир Титла

Студия «Дисней» празднует свое столетие. Фото из открытых источников.

Знаменитая студия, основанная человеком-легендой – яркий пример того, как команда единомышленников, смелые идеи и мастерство способны воплотить сказки в реальность. Благодаря мультикам "Диснея" дети не разучились мечтать и верить в чудеса, которые, как доказали сам Уолт Дисней и Владимир Титла, случаются даже со взрослыми, которые не потеряли "внутреннего ребенка".







Датой рождения легендарной студии считается октябрь 1923, когда братья Уолт и Рой Дисней поставили свои подписи под "золотым" контрактом на производство серии коротких мультиков по мотивам "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Их заказала дистрибьютор фильмов Маргарет Уинклер, которая решила таким образом "разогревать" публику в нью-йоркских кинотеатрах перед показом тогда еще немых художественных картин.



Впрочем, начиналось все на ферме в штате Миссури, где 5-летний Дисней получил первый гонорар – 25 центов за "портрет" соседской лошади. В семь лет юный художник уже рисовал и продавал комиксы. Потом была школьная газета, курсы карикатуристов и работа водителем в Красном Кресте. Добровольцем на Первую мировую войну 15-летнего Уолта не взяли, но даже свою машину скорой помощи он умудрился "тюнинговать" забавными персонажами. После учебы в Чикаго, в Академии искусств молодому дарованию предложили делать рекламные вывески за 50 долларов в неделю. Амбиции взяли верх и вскоре братья переехали в поисках лучшей жизни в Лос-Анджелес.

По иронии судьбы, будущему миллионеру, который через десятки лет сам станет основателем империи, предложили роль статиста, да и ту потом сократили. Остался план "Б" с дядюшкиным гаражом и 500 долларами брата – на материалы и оборудование для студии анимации. Так в 1923 году на свет появилась Disney Brothers Cartoon Studio, переименованная затем в Walt Disney Company.

Серии про Алису воодушевили всю команду, но так и не принесли успеха и больших денег. Зато подарили Уолту любовь всей жизни – секретарша Лиллиан, которая согласилась разукрашивать персонажей, покорила сердце Уолта, стала его женой и матерью прекрасных дочерей. Желание создать для них сказочную страну развлечений вскоре воплотилось в открытие Диснейленда.



Первый, кто встречает детишек в этом парке – озорной Микки Маус. Веселый персонаж пришел на смену кролику Оззи – первого героя диснеевских мультиков, права на который у братьев отобрали. Дисней не любил мышей, а его супруге не нравилось имя Мортимер Маус. Сошлись на Микки с абсолютно немышиными огромными ушами. А когда в кино появился звук, музыкальный свист за кадром, в то время как Микки крутит штурвал пароходика, озвучивал сам Дисней.



Говорят, что свист не к деньгам, но за этого красавчика мультипликатор получил и "мешок" долларов, и первый "Оскар" в 1932 году. Вскоре на свет появились другие животные с характером: игривый щенок Плуто (его назвали в честь планеты Плутон, открытой в 1930 году), простодушный пес Гуфи и селезень Дональд Дак. Окрыленный успехом своего творческого бизнеса, в 1934 году Дисней отважился снять первую анимацию полного метра на целых 83 минуты – "Белоснежку и семь гномов". Так любимая сказка братьев Гримм, которую в детстве читала бабушка, превратилась в самую известную нарисованную историю-мюзикл с песнями. Правда цена за это была высока: три года сьемок, 1,48 миллиона долларов вместо планируемых 250 тысяч, заложенный дом Диснея и студия, которая оказалась на грани банкротства.



От краха Диснея спас Микки – оказалось, что это любимец мистера Джаннини, руководителя Bank of America, который согласился дать кредит. Хитрый итальянец не прогадал: кассовые сборы мультфильма побили все рекорды, он был таким же популярным как "Унесенные ветром, а Дисней в 1938-39 годах получил за сказку несколько "Оскаров". Всего же диснеевские мультипликационные фильмы, а их за столетие было создано более 60-ти, 22 получили престижных статуэтки: "История игрушек", "Красавица и Чудовище", "Суперсемейка", "В поисках Немо", "Рататуй", "Вверх", "ВАЛЛ-И", "Храбрая", "Холодное сердце", "Коко" и "Душа" и многие другие известные анимации.

Именно в работе над фильмом всех времен и поколений – "Белоснежкой", точнее в создании братьев-гномов сполна проявил свой талант художник-мультипликатор с украинскими корнями, Владимир (Билл) Титла. 25 октября исполняется 119 лет со дня его рождения. По идее Диснея и команды сценаристов именно гномы, их шутки, диалоги, характеры должны были стать главной фишкой картины. Поэтому выражения лиц и мимику великолепной семерки Титла прорисовывал особенно тщательно, чтобы сполна раскрыть их комедийный потенциал. И ему это удалось – на церемонии "Оскара" Уолту Диснею вручили еще 7 символических крошечных статуэток, подчеркивая важность гномов с украинской душой.

До того, как в 1934 году прийти в Disney, сын иммигрантов с Тернопольщины работал в Paramount Pictures, где с 16-лет делал титры и заставки, только после окончания Нью-Йоркской школы промышленного дизайна ему доверили рисовать образы мультфильмов. Титла, как и Дисней, был еще тем перфекционистом: мечтал о большом кино, настоящем искусстве и славе, изучал мировое наследие живописи и скульптуры в Европе, особенно в музеях Парижа. Владимир был настолько поражен совершенством знаменитых шедевров и гениальностью великих художников, что приехав в Америку, решил уничтожить многие свои рисунки. Он понимал, что такого высочайшего уровня мастерства не сможет достичь никогда. Тем более, что в 30-е годы прошлого века анимация не считалась искусством.

Если же копнуть глубже, в детские и молодые годы, то даже путь к творчеству Титлы и Диснея был во многом схож: родители из рабочего класса, окружение, рано заметившее талант художника, любовь к комиксам и газетным карикатурам. В студию, где детей обучал делать скетчи сам король комиксов Уинзор Маккей, Владимира Титлу отвели в 9 лет. Потом была вечерняя художественная школа и подработка карикатуристом в местных газетах. Ирония и юмор, которыми были пронизаны рисунки Титлы, так нравились начальству, что он получал солидные гонорары и большую часть денег отсылал родителям, которые получали гроши на фабрике по изготовлению бочек.



Прокаченное чувство юмора и навыки создания смешных персонажей пригодилось Титле во время работы в Disney. "Переступив порог студии Уолта Диснея, я подумал, что как будто попал в настоящий сумасшедший дом! — признался когда-то в одном из интервью Владимир Титла. — Это было странное зрелище: множество сотрудников строили гримасы, корчили рожицы и хмурили лбы перед зеркалами. Мне естественно пришлось повторять за ними эти нелепые актерские упражнения. Впрочем, такое паясничество ощутимо помогло понять, какой должна быть мимика персонажей. И это всегда было безумно забавно и ужасно весело".

Выяснилось, что эта гениальная, а главное работающая идея устраивать такие "ролевые игры" принадлежала самому Уолту Диснею. Кстати, именно его брови Титла нарисовал на лице гнома Ворчуна. Будучи отличным рисовальщиком, Уолт прекрасно понимал, насколько сложно наделить ярким характером нарисованного человечка. А отражение в зеркале как раз помогает художнику зафиксировать и потом изобразить на бумаге нужные эмоции. Владимир Титла взял на заметку эту хитрость и после "Белоснежки" не раз ее использовал. Именно поэтому такими живыми и трогательным получились герои мультфильма "Пиноккио" и слоненок "Дамбо" — его поведение было срисовано с маленького непоседы Петра, двухлетнего сына Титлы. "Я ничего не знаю об этих огромных животных, но, придумывая образ слоненка, я воссоздавал образ двухлетнего сыночка, его богатую мимику, жизнерадостный характер, манеру плескаться в ванне, бегать по комнатам", — вспоминал художник, который стал ведущим аниматором студии Уолта Диснея и за свою карьеру создал десятки поразительно сказочных удивительно искренних персонажей…

Владимир Титла был членом Американской киноакадемии и Национального общества анимации, а еще – прекрасным отцом и мужем. Его супруга Адриенн, актриса и модель, в 2005 году (почти через 40 лет после смерти Титлы), выпустила о нем книгу – "Диснеевский гигант". Вот что написала в своих мемуарах миссис Титла: "В нем не было ничего американского, он был настоящим украинцем. Очень сентиментальный, нежный и заботливый. Он часами мог слушать украинские народные песни, ему очень нравилось танцевать. Несмотря на десятки лет, прожитых в городе, Владимира всегда тянуло к земле. Он был влюблен в коней, коров, с одержимостью работал на своей ферме, просто жить не мог без нее".

То, что талант или его частичка передаются генетически, по наследству, уже давно доказано. Поэтому неудивительно, что дети Титлы – Петр и Тамара нашли себя в художественной фотографии, а племянник Богдан стал пейзажистом и графиком. Путь художника выбрала и внучка Титлы. Его потомки не забыли про Украину и стали спонсорами реставрации одного крыла Львовской академической библиотеки.