Кино и немцы: фестиваль лучших фильмов приехал в Украину

Новое немецкое кино. Фото из открытых источников.

Не Голливудом единым живут украинские киноманы, которые интересуются и тем, что снимают режиссеры Европы. Специально для них в Украину привезли хиты 29-го фестиваля "Новое немецкое кино". Фестиваль проходит до конца ноября в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Черновцах. Чем же сегодня живет и дышит Германия, что "попало в кадр" и фокус внимания немецких кинематографистов, "Комментарии" расскажут в небольшом обзоре.

Если говорить о самом фестивале, то он приурочен к 34-й годовщине знакового для каждого немца события — падения знаменитой Берлинской стены 9 ноября 1989 года, когда "железный занавес" между двумя Германиями был разрушен. На экранах Украины представлены всего 4 фильма, но зато самые свежие, то есть 2023 года, наиболее интересные и эмоционально цепляющие. Кстати, одна из картин, которую организаторы "Нового немецкого кино" привезли в Украину, стала претендентом на нынешний "Оскар". Впрочем, обо всем по порядку.



Самая ожидаемая украинскими кинокритиками и любителями интеллектуального кино премьера фестиваля – картина "Прекрасные дни" (англ. Perfect Days) известного немецкого кинорежиссера и сценариста Вима Вендерса. В свои 78 лет обладатель практически всех престижных европейских премий, включая "Золотого льва", "Золотую пальмовую ветвь", "BAFTA", а также приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, Вандерс сейчас является еще и президентом Европейской киноакадемии.

Если коротко, то эта философская лента рассказывает о существовании простого маленького человека. О красоте в этой жизни, которая неминуемо соседствует с обыденностью. Главный герой художественного фильма "Прекрасные дни" ( в украинском прокате ему дали название "Идеальные дни") — обыкновенный чистильщик туалетов, который ведет размеренную жизнь, а в свободное от тяжелой и монотонной работы время увлекается фотографией, чтением книг и современной музыкой. Кстати, как и сам Вим Вендерс, который серьезно занимается рок-музыкой и работал с такими знаменитостями, как Ник Кейв и легендарная группа U2. Постепенно прошлое главного героя фильма раскрывается через серию неожиданных встреч с разными людьми. Жанр картины – психологическая драма. Ее главный месседж – нужно уметь наслаждаться своей жизнью, какая бы она ни была, нужно жить здесь и сейчас. Для украинцев, каждый день которых наполнен событиями войны, это особенно актуально.

Необычного в картине много, начиная с самого места действия – японского мегаполиса Токио. Естественно, что и главный герой фильма – японец, даже сам язык фильма – японский, равно как и совместное производство Германии и Страны восходящего солнца. Премьера "Прекрасных дней"состоялась в мае 2023 года, в основной программе Каннского кинофестиваля. Более того, исполнителя главной роли чистильщика Хираямы – известного 67-летнего японского актера Кодзи Якусьо (настоящее имя — Кодзи Хасимото) признали лучшим актером на Каннском кинофестивале и вручили приз за лучшую мужскую роль.

Стала призером европейского кинофестиваля и картина "Красное небо", которой в украинском прокате дали название "Пылающее небо". Автор фильма, 63-летний Кристиан Петцольд – известный немецкий кинорежиссёр и сценарист, представитель и лидер Берлинской школы. На 73-м Берлинском кинофестивале 2023 года, где состоялась премьера, фильм получил гран-при – "Серебряного медведя". Украинская премьера состоялась на Одесском кинофестивале, который в этом году прошел летом в Черновцах. Здесь фильм "Пылающее небо" получил от жюри международного конкурса специальный приз.

Драма рассказывает о молодом писателе, который ищет вдохновение для творчества, поэтому он решает отправиться на море. Однако это не очередной отпуск, а побег из шумного города поближе к природе. Писатель снимает дом на берегу Балтийского моря, где и мечтает поработать над новой книгой. Жизнь писателя круто меняет стихия – вокруг пылают лесные пожары. Четверо молодых людей, среди которых и главный герой, оказываются словно в ловушке. Непростые жизненные обстоятельства и переживания сближают компанию. "Красное небо" – это вторая часть трилогии Петцольда, посвященная духам стихий.



Первая часть – фильм 2020 года "Ундина", переосмысливает тему воды, а вторая, как можно догадаться из названия, посвящена огню. В обеих фильмах снялась молодая немецкая актриса Паула Бер. 28-летняя красавица проснулась популярной после премьеры в 2016 году фильма "Франц" известного французского режиссера Франсуа Озона. В этой картине она сыграла главную роль немецкой девушки Анны, которая оплакивает погибшего на войне жениха. За эту роль актриса получила на 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году "Премию Марчелло Мастроянни". За лучшую женскую роль в фильме "Ундина" актриса получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля 2020 года.



Не осталась без немецких наград и "Учительская" – четвёртый полнометражный фильм39-летнего немецкого режиссера с восточными корнями Илькера Чатака. Премьера драмы состоялась в мае 2023 года на Берлинале – там она получила две приза, также картина была удостоена 5-ти наград Немецкой кинопремии "Лола". Именно эта работа, обсуждение которой наделало столько шума в родной стране, будет представлять Германию на "Оскаре" — в категории иностранных фильмов.

"Учительская" – это детективная история о простой учительнице, которая берет на себя роль полицейского и расследует серию краж в школе, устанавливая скрытую камеру в учительской. Поиски виновного оказываются довольно опасным занятием, а преступник начинает угрожать самой учительнице и ее родным. Так что учительнице приходится решить еще одну сложную задачу – как защитить от зла и опасности себя и своих близких. Кроме того, героиня-идеалистка борется за справедливость в школе и пытается изменить систему в целом.

Роль учительницы Карлы сыграла 32-летняя немецкая актриса Леони Бенеш – звезда сериалов "Корона", "Вавилон-Берлин" и телесериала BBC "Вокруг света за 80 дней". Она была отмечена на Берлинале как лучшая исполнительница главной роли, а Чатак – как лучший режиссер.

Ну а чтобы украинские зрители не расслаблялись, "на десерт" им покажут мистический триллер 37-летнего режиссера Тимма Крёгера в жанре нуар "Теория всего". Премьера картины совместного производства Германии, Австрии и Швейцарии состоялась в сентябре 2023-го, в рамках основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Главный герой фильма —ученый-физик, который приехал с докладом на международный конгресс в Альпах. Он становится свидетелем странных исчезновений, смертей коллег, которые почему-то воскресают на следующий день. К тому же, в альпийской пещере, которая расположена рядом с отелем, возникают удивительные визуальные эффекты, якобы вызванные радиацией. По мнению многих кинокритиков, фильм Тимма Крёгера явно тяготеет к артхаусному кино, но равнодушным эта зловещая и загадочная история точно никого не оставит.

Фестиваль "Новое немецкое кино" походит под патронатом Института имени Гёте (Goethe-Institut) — неправительственной организации, задачей которой является популяризация немецкой культуры в мире. Институт привозит в Украину немецкое кино, начиная с 1993 года. Сначала организация сотрудничали с международным фестивалем "Молодость", а ее партнером стала компания "Артхаус Трафик". С 9 по 16 ноября показы будут проходить в кинотеатре "Жовтень" в Киеве, затем во Львове — в "Планете кино", а также в центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. С 16 ноября показы начнутся в Одессе, а с 30 ноября – в Харькове.