Искренняя 52-я «Молодость»: дебюты и маршруты международного фестиваля

В Киеве проходит 52-й международный кинофестиваль «Молодость». Фото из открытых источников.

Самый известный в Европе украинский фестиваль "Молодость" и одновременно праздник кинематографических премьер, которого так ждали украинские киноманы, пройдет в Киеве с 21-го по 29-е октября. Полноценный фестиваль с десятком новых имен в программе, отрывающий миру новые молодые таланты, состоится в столице в 52-й раз.

Несмотря на войну в Украине и требования к безопасности зрителей, организаторам во главе с неизменным руководителем "Молодости", известным украинским кинопродюсером Андреем Халпахчи, удалось запустить фестиваль в полном объёме. И это при ограниченном бюджете, когда государственное финансирование было минимальным, а киевские власти и вовсе забыли про такое важное международное событие, как "Молодость"

Конечно, он уступает конкурсам мирного времени в зрелищности и помпезности, количестве заграничных гостей – всего 25 участников вместо 150-ти кинодеятелей, как раньше. Зато впечатляет списком из более 150 фильмов длинного и короткого метра, представленных на суд живого профессионального жюри (в прошлом году было онлайн), в которое вошли оператор из Германии, актриса из Греции, медиаэксперт из Болгарии, а также 2 представителя от Украины. Кстати, всего на фестиваль было подано более 2 тысяч заявок! Такой масштаб и размах дает сегодня полное право назвать Молодость" одним из самых больших кинофестивалей Восточной Европы, причем по версии Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров — FIAPF.

Главный приз фестиваля – статуэтка "Золотой скифский олень" и 5 тысяч долларов. Интересно, что победителя национального конкурса полного метра уже определили в начале октября на Международном кинофестивале в Гамбурге – Filmfest Hamburg, в программе которого был наш конкурс. Такой "сценарный ход" еще в прошлом году придумали специально, чтобы привлечь внимание Европы к украинской культуре и киноискусству. Теперь это сотрудничество станет новой традицией "Молодости". Интересно, что когда жюри отобрало лучшие работы для полнометражного конкурса, не акцентируя внимания на гендере авторов, оказалось, что 10 из 12 картин сняты женщинами.

На торжественной церемонии открытия в Киеве аплодисменты для победителя — социальной драмы "Как там Катя?" и его режиссера Кристины Тинькович – прозвучат дважды. Кстати, в Германии Кристина получила еще и поощрительный приз для режиссера в 2,5 тысячи долларов. Жизненная история, которая легла в основу в первой полнометражки Тинькович, созданная при поддержке Государственного агентства Украины по кино, рассказывает про обычного украинского врача Анну, которая работает на скорой помощи. В этом циничном и несовершенном мире Анна пытается найти справедливость и делает все, чтобы виновные в смертельном ДТП, где погибла ее дочь Катя, были наказаны. Главную героиню сыграла известная украинская актриса театра и кино Анастасия Карпенко, а ее партнером по фильму стал Заслуженные артисты Украины Виктор Жданов (дважды получал приз кинопремии "Золотая дзыга") и Елена Хохлаткина.



Главный конкурс фестиваля разделен на три секции: первые короткометражные работы, сделанные студентами-выпускниками киношкол , профессиональные работы и первые полнометражные игровые ленты. В отдельную программу выделен конкурс полнометражных дебютов в документалистике. Также есть национальный конкурс короткого метра и детский конкурс с детским украинским жюри. Кроме этого "Молодость" представит внеконкурсную программу из 9-ти картин "Фестиваль фестивалей". Это фильмы, которые стали победителями различных международных фестивалей. Продолжает список специальная программа с говорящим названием "Forma", которая выделяет тех, кто экспериментирует, активно ищет новые формы в кино и со страстью снимает неординарные оригинальные картины.

А поскольку "Молодость" — фестиваль международный, то будет отдельная испанская программа "Фокус", собранная благодаря посольству Испании в Украине, "Скандинавская панорама" с лентам североевропейских авторов, а также насыщенная итальянская программа. Столетию со дня рождения легендарного итальянского режиссёра театра, оперы и кино Франко Дзеффирелли будет посвящен ретроспективный показ его известной картины 1968 года "Ромео и Джульетта" с красавицей Оливией Хасси в главной роли, сейчас ей 72 года. Фильм завоевал два "Оскара" и три "Золотых глобуса".



В программе "Специальные события" также будет представлен художественный биографический фильм "Эннио" известного итальянского кинорежиссёра Джузеппе Торнаторе". Кино, в котором снялись Роберт Де Ниро, Квентин Тарантино, Клинт Иствуд и другие популярные актеры, рассказывает о знаменитом Эннио Морриконе – гениальном современном композиторе, написавшем ставшие хитами саундтреки к известным фильмам.

Еще одна итальянская картина – документальная лента "Заметки войны", снятая в Украине, будет демонстрироваться на секции "Специальное событие". По словам Андрея Халпахчи, сегодня очень важно, чтобы иностранные режиссеры приезжали к нам и фиксировали все, что происходит на нашей земле, а затем показывали правду об этой ужасной войне всему миру.

Теме войны посвящены и 25 картин национального конкурса короткометражек. В их фокусе – покалеченные судьбы, непростые личные истории, в том числе беженцев и переселенцев, которые разворачиваются на фоне событий в Украине или за ее пределами.

"Молодость" — это всегда яркие, креативные и многообещающие дебюты молодых авторов, которые только начинают свой путь в кино, но уже так многое хотят сказать и прокричать миру. Например, испанская лента "20 тысяч видов пчел" режиссера Естибалиc Урресолы Солахурен рассказывает о 8-летнем ребенке-трансгендере. Девочка, несмотря на давление семьи и общества, начинает искать себя и осознавать, что она не мальчик по имени Айтор.



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Киноманам, которые интересуются полнометражным украинским кинематографом, будет интересно посмотреть фильм "Степное" Марины Вроды и картину "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой. А тем, кому близка документалистика, наверняка понравятся картины "Переступая границы" и "Поэма для маленьких людей". Словом, у "Молодости" всегда есть, что предложить думающим и социально неравнодушным поклонникам настоящего искреннего кино.