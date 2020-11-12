«Наследники» «князя» готовятся выйти по-тихому

Громкие рейдерские захваты в Харьковской и других областях Украины, за организацию которых этим летом СБУ был задержан целый ряд участников преступной группировки "Князя" Вадима Казарцева, могут остаться нерасследованными. На уходящей неделе суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для его ближайшего соратника Олега Кияшко. Но есть вероятность, что окончательное наказание может ограничится условным сроком. Поскольку заявления других потерпевших от рейдерства в правоохранительных органах просто не принимают.

Задержание банды "князя". Фото: СБУ





Что известно о "Князе" Вадиме Казарцеве и его банде

Рейдерство в Харьковской области — один из основных видов деятельности, которым занималась организованная преступная группировка уголовного авторитета, судимого ранее за умышленное убийство Вадима Казарцева по кличке "Князь" в последние полтора десятка лет. По данным специализированных СМИ, сеть его связей включала в себя не только уголовный мир, но и правоохранительные органы, а также представителей политической элиты региона. Например, к сфере влияния Казарцева относят начальника управления по надзору в уголовном производстве Харьковской областной прокуратуры Игоря Чуба. Кроме того, в заявлениях о силовых захватах предприятий фигурируют бывший начальник следственного управления УВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаван, целый ряд рядовых сотрудников и руководителей уровня райотделов полиции.

Вероятно, что именно благодаря покровительству силовиков преступников долгое время не могли поймать с поличным, хотя об их деятельности было известно даже на уровне МВД. Например, в 2016 году в интервью "Украинской правде" министр Арсен Аваков говорил об "активизации" Казарцева и другого криминального авторитета Владимира Манукяна. Кроме того, известно, что "Князь" был владельцем наградного пистолета от МВД.

Летом 2020 года СБУ заявила о разоблачении банды, которая занималась рейдерством, вымогательствами и умышленными убийствами на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Были задержаны четверо лидеров группы, среди которых был и "правая рука" Казарцева, муж его дочери и руководитель большого количества подконтрольных "князю" предприятий Олег Кияшко. На свободе при этом остался Александр Поляков, который считается "финансовым директором" Казарцева и обеспечивает "хозяйственную составляющую" рейдерских захватов.

СМИ подробно писали об этом деле в конце августа. Кроме того, журналисты также обращали внимание, что в медиа тогда началась информкампания по отбеливанию репутации Кияшко, а операцию СБУ пытались представить частью рейдерского захвата.

Кияшко и другие члены группировки "Князя" были задержаны в рамках расследования уголовного производства № 42020000000000352 по делу о вымогательстве денег с владельцев ООО "НПФ "Бархан" (код 37363700, песчаный карьер в пгт Рогань Харьковской области) и незаконном переоформлении части компании на людей Казарцева и Кияшко. Согласно фабуле дела, кроме доли в уставном капитале, ОПГ вымогала также 5 млн грн, но в результате вымогателям были переданы только $11 тыс.

Прошедшие несколько месяцев Кияшко, как и другие задержанные члены ОПГ, провел в СИЗО. За это время активизировались потерпевшие в других рейдерских захватах, которые ранее не подавали заявлений о преступлениях группы, поскольку считали ее неуязвимой для правоохранительных структур.

В распоряжении редакции оказались копии шести из минимум десяти заявлений, поданных в СБУ и Офис Генпрокурора бывшими владельцами аграрных, строительных бизнесов, которые в свое время "отжали" структуры и соратники "князя". Впрочем, дальнейшее движение этих дел под вопросом.

Что происходит после смерти Казарцева

9 октября стало известно о том, что Вадим Казарцев умер в Германии в одной из больниц, где он лечился в последние месяцы и откуда фактически долгое время руководил преступной деятельностью группировки. И пока местные журналисты анализируют, кто может занять его место в преступной иерархии, потерпевшие опасаются, что бывшие подельники якобы вступили в переговоры с руководством правоохранительных органов о "решении вопроса" с дальнейшим уголовным преследованием за рейдерство и другие преступления.

Кто из двух органов — СБУ или ОГП — может пойти на вероятную "сделку" с бандой — достоверно неизвестно. Но есть обстоятельства, которые могут свидетельствовать о существовании таких договоренностей. Так, несколько недель назад из-под стражи вышел подконтрольный Кияшко директор "Бархана" Руслан Колядинский. Это при том, что Кияшко и его соратники потенциально являются особо опасными преступниками (ОПГ, которой вменяют умышленные убийства), и его пребывание в СИЗО вполне могло бы продлиться еще минимум на два месяца. Также якобы ведутся переговоры о переводе самого Кияшко из СИЗО под домашний арест (хотя 10 ноября суд отказал в таком ходатайстве адвокатам и продлил его пребывание за решеткой еще на два месяца).

Источники в правоохранительных органах утверждают, что в целом дело идет к масштабной "сделке", в рамках которой участники преступной группировки получат небольшие условные сроки и выйдут на свободу.

Поскольку формально в материалах уголовного производства №42020000000000352 по делу "Бархана" фигурирует сумма всего в $11 тыс., а не многомиллионные вымогательства, как в других заявлениях — то активным якобы решено оставить только это дело. Совсем закрыть его не получится в любом случае, поскольку информация засвечена в медиа и ход расследования пребывает на контроле в Офисе президента Владимира Зеленского. Потерпевшие предполагают, что тихо довести дело до суда, чтобы преступники отделались "легким испугом" в виде условного наказания — это возможность сохранить и волков сытыми (правоохранители "добились" приговора) и овец целыми (члены ОПГ вышли на волю).

Потерпевших от рейдерства ОПГ Казарцева оставили за бортом

По ряду других уголовных производств, которые открыты по фактам рейдерства агрокомпаний и строительных бизнесов (перечень с указанием номеров УП и ссылками на судебные материалы публиковался в СМИ) якобы принято решение постепенно закрывать их за отсутствием состава преступления или под другими поводами.

Кроме того, новые заявления, которые касаются как раз силового давления, физического насилия, вымогательства, угроз убийством и других аналогичных преступлений со стороны ОПГ "Князя" правоохранительные органы просто принимают, но не берут в работу, даже не внося ведомости в Единый реестр досудебных расследований. Не говоря уже о полноценном расследовании дел. Двое из потерпевших в разговоре с нашим изданием отметили, что от представителей правоохранительных ведомств им стало известно о "блоке" на эти дела.

Причина "блокирования", вероятно, совсем проста. Если сегодня начать расследовать преступления по заявлениям хотя бы десятка потерпевших от деятельности ОПГ "Князя" фермеров и предпринимателей, то Кияшко и его соратники уже не отделаются условным наказанием.

Например, по делу компании "Ботик" (21172627) ее директор Андрей Обора обвиняет Казарцева, Кияшко и подельников в вымогательстве $350 тыс., незаконном сборе урожая на 16 млн грн, угрозах физической расправы и покушении на убийство (во дворе взорвалась боевая граната).

Экс-владелец ООО "Будівельник" (31234033) Юрий Емельяненко, у которого силой забрали его компанию, оценивает свои потери в $4 млн.

Через вооруженное нападение и угрозы физической расправы забрали у ее владельца Анатолия Пронина машиностроительную компанию ООО "Харьковэнергоремонт" (34113412), у которой есть много международных заказов на изготовление турбин и другой техники, а имущество оценивалось в 159 млн грн. По словам потерпевшего, "силовики" Кияшко-Казарцева сначала захватили в заложники исполнительного директора компании, угрожая вывезти ее на территорию "ДНР", а затем заставили владельца силой переписать бизнес на своих "фунтов".

О физических нападениях, сожженном автомобиле, угрозах жизни и незаконном переписывании доли в предприятии на рейдеров пишет в заявлении и инвестор ООО "СП Мелиховское" (00707188) Игорь Аранов.

Аналогичные заявления о физическом насилии также подал экс-владелец незаконно переписанного на людей Кияшко ООО "Рассвет" (00707171) Александр Бабаев.

О вымогательстве $100 тыс. со стороны Казарцева и его структур за якобы "решение проблем" с правоохранительными органами пишет в заявлении и глава ФХ "Строгого" (21229706) Александр Строгий. После того, как платить он отказался, потерпевший заявляет, что путем незаконных манипуляций его компанию переписали на структуры Кияшко-Казарцева.

После рейдерского захвата ФХ "Труд-2012" (38176222) люди ОПГ начали вывозить урожай и технику, а впоследствии совершили на нападение на семью учредителя Владимира Басистого, избивали и пытали жену и детей, написал сам Басистый в своем заявлении.

После физических угроз и незаконного отчуждения своего имущества на 20 млн грн потерял и экс-владелец ООО "Новый асфальт" (41625572) Матвей Рылов. Как говорится в заявлении, его компанию рейдеры "отжали" вместе с целым рядом активов семьи погибшего предпринимателя Александра Яковенко (ЧП "Харьковспецпостач", ЧП "Будгарант 7", ЧП "Харьковспецстроймеханизация"), которые имели много действующих подрядов по обслуживанию дорог в Харьковской и Полтавской области.

По словам потерпевших, описанных в этих заявлениях преступлений может хватит на несколько десятков лет тюремного заключения. Но их реальное расследование, опасаются пострадавшие, может быть не выгодно ни представителям уголовного мира, ни самим правоохранителям. Это потерпевшие объясняют тем, что в материалах дел фигурирует множество действующих и бывших сотрудников силовых ведомств, которые так или иначе могут быть связаны с рейдерами. Кроме того, потерпевшие не исключают, что кто-то высокопоставленный в ОГП или СБУ мог получить щедрое вознаграждение за "мягкий исход" для членов группировки, поэтому боятся, что дела, в которых подозревают членов банды, просто будут "спущены на тормозах".

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