Адвокат Дмитрий Безмаль: «Дело против Кузяры исключительно политическое и не имеет к юриспруденции никакого отношения»



















В двадцатых числах сентября бизнесмена Сергея Кузяру, известного в профессиональных кругах угольного трейдера и бывшего владельца компании "Краснолиманская", задержали в Турции, после чего в наручниках и под стражей доставили в Украину и арестовали. Об этом рассказывает адвокат Кузяры — Дмитрий Безмаль.

Сергей Кузяра - фото из открытых источников

В ходе специально созванного брифинга генпрокурор Ирина Венедиктова объяснила: Офис генпрокурора, СБУ и ГБР ведут совместное расследование поставок угля с неподконтрольных территорий в 2014-2015 гг., в котором фигурирует и бизнесмен Сергей Кузяра.

"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без… покровительства высших чинов", — заявила 24 октября Венедиктова.

Чуть позже по этому делу подозрение было предъявлено Виктору Медведчуку, на днях пресса писала, что скоро подозрение может получить и бывший президент Петр Порошенко. "Угольное дело против Порошенко и Медведчука" — так называют этот процесс в прессе.

"Когда в деле фигурируют фамилии лидеров двух парламентских партий с рейтингом до 20% у каждой, один из которых был главой администрации президента, а второй – президентом, в том числе на момент описываемых событий – то это можно назвать политическим делом. Подтверждением этому может стать процесс против бизнесмена Сергея Кузяры", — отмечает Безмаль.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС-2014

После завершения активных боевых действий в 2014 году страна столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. В 2013 году Украина добыла 83 млн тонн угля, а по результатам 2014 года — всего 40 млн. При этом 95% энергетического угля, который используется на украинских ТЭЦ, добывалось на неподконтрольных территориях — именно так была зафиксирована тогда линия соприкосновения. Половина из 14 электростанций, и 80% ТЭЦ в 2014-м работали на донбасском антраците, который необходимо было где-то получить, чтобы страна буквально не замерзла.

Госкомпания "Укринтерэнерго" законтрактовала у компании Steel Mont Trading ltd 1 млн тонн антрацита для ПАО "Центрэнерго". И три судна даже успели зайти в украинские порты. Однако затем разразился скандал: в декабре 2014-го был задержан директор "Укринтерэнерго" в связи с растратой (якобы, цена угля выросла с изначальных $86/тонна до $134, а качество его было неудовлетворительным). Начался скандал, политические обвинения, новый раунд политического кризиса.

Позже стало известно, что уголь из ЮАР, который поставляли в Украину, был плохого качества. Он не горел, а плавился, и такой уголь не мог обеспечить энергетическую безопасность государства. Соответственно, в начале зимы Украина рисковала остаться без угля, что для страны могло закончиться катастрофой.

Взамен южноафриканского угля в Украину было поставлено топливо с неподконтрольной территории Украины. Уголь был фактически доставлен из одного региона Украины (Донбасса) в другой регион – на "Центрэнерго". В цепочке поставок были три государственных предприятия – собственно, получатель ПАО "Центрэнерго" и поставщики - ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь".

"Сергей Кузяра никогда не занимал государственных должностей — не был ни министром, ни директором какого-либо госпредприятия, он никогда не был даже депутатом или каким-то "высшим чином", о котором говорила Ирина Венедиктова. То есть он не имел никакой власти, не мог влиять ни на государственную политику, ни на какие-то решения – ни на что, что происходило в рамках этой цепочки предприятий и событий. Он был предпринимателем, физическим лицом", — говорит адвокат.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ СЕРГЕЯ КУЗЯРУ

Обвинение против Кузяры звучит так: "Контроль за организацией погрузки и дальнейшей перевозки угля с неподконтрольной территории, в Украину, на Трипольскую ТЭЦ в течение 2015 года осуществлял непосредственно Кузяра С.В., который координировал свои действия непосредственно с руководством террористических организаций "ЛДНР" и господином Медведчуком В.В.".

Во-первых, уголь с неподконтрольной части Донбасса на "Центрэнерго" в 2014-2015 гг. поставляли совершенно законно.

Верховная Рада Украины 15 сентября 2014 года приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", он вступил в силу 18 октября 2014 года. В статье 6 этого закона говорилось о том, что сотрудничество с предприятиями на этих территориях возможно, и нигде не было написано, что оно запрещено. Закон в полном объеме действовал с октября 2014 года по март 2015 года, и с тех пор он "продлевается" Верховной Радой в конце каждого года. Этот закон действует и сейчас – его пролонгировали 2 декабря 2021 года года на весь 2022-й.

О статусе "террористических организаций". Из действующего законодательства на эту тему есть только обращение Верховной Рады к международным организациям с призывом "визнати … так звані "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями". То есть сама Верховная Рада такого решения не приняла. "Террористическими организациями" ОРДЛО может признать только суд – но такого решения в Украине тоже нет.

Оба госпредприятия, поставлявшие уголь на Центрэнерго — ГП "Луганскуголь" и ГП "Шахта имени К.И. Киселева", обозначены в специальном приказе Минэнерго, выданном в ноябре 2014-го и причисляющих их к "принадлежащим к сфере управления Минэнергоугля" (т.е. — разрешающем с ними сотрудничать).

"Также нам удалось разыскать депутатский запрос от народного депутата, члена Комитета парламента по ТЭК Виктории Войцицкой к ПАО "Центрэнерго" с детальным перечнем компаний, с которыми ему разрешено торговать "с целью избежания финансирования терроризма" — ГП "Луганскуголь" обнаруживаем и в нем. Значит работа с ГП "Луганскуголь" не может быть финансированием терроризма", — говорит Дмитрий Безмаль.





Адвокат Дмитрий Безмаль

По сути, иметь экономические отношения с ОРДЛО было запрещено лишь весной 2017 года с началом "блокады" — решение об этом было принято на СНБО и введено в действие Указом пятого президента Петра Порошенко. И только после этого и государственные, и частные предприятия с неподконтрольной территории перестали платить налоги в украинский бюджет.

Из этого может последовать вывод — поставки угля с временно неконтролируемых территорий в 2014-215 гг. были законными (на уровне закона Украины и подзаконных актов Минэнерго), а организации, контролировавшие эти территории, не были признаны террористическими (и не признаны ими до сих пор). Уголь был не просто куплен, а и физически доставлен, и использован по назначению – переработан в электроэнергию и тепло для граждан Украины.

Таким образом, по словам Безмаля, обвинения в "содействии террористическим организациям" звучат вдвойне абсурдно. Фактически в деле отсутствует событие преступления.

"В части моего участия в каких-либо поставках у обвинения попросту нет фактов — ни документов, ничего! Я ведь лично не грузил, не вез — это чье-то мнение, изложенное в качестве подозрения, — сказал Сергей Кузяра на судебном заседании. — Тем более, я не выполнял каких-либо команд Медведчука — мы с ним даже не знакомы!"

"СРАЖЕНИЕ" С УСТАВОМ ООН

Из заявленной позиции обвинителей можно сделать вывод, что текст подозрения, объявленного Кузяре, строится на:

- официальных документах, фактах и датах, которые не оспариваются;

- аудиозаписях, слитых журналистам проекта Bihus, аутентичность которых адвокаты поддают большим сомнениям.

Сам текст подозрения был наполнен пространными отсылками к общеизвестным фактам: в нем приводятся данные об Уставе ООН, принятом в 1945 году, а также тот неоспоримый факт, что в состав Организации вошли СССР и УССР на правах основателей. Цитируется и Декларация ГА ООН от 1981 года "О недопустимости интервенций и вмешательства во внутренние дела государств", Конституция Украины и т.п. документы.

"В данный момент это — аргументы стороны обвинения, против которых нам предложено защищаться. События преступления нет, обвинение отталкивается от аудиозаписей, слитых в СМИ — прокуроры попросту изложили их юридическим языком. Очень странно, что обвинение вообще согласилось работать с этими записями, ведь, согласно нормам УПК, каждое доказательство должно быть получено в процессуальном порядке. Откуда взялись эти конкретные аудиофайлы – неизвестно. С таким же успехом любой человек может нанять звукорежиссера, который возьмет публичные записи голосов двух публичных персон, сделает нарезку из отдельных слов, сложит из них один файл и сольет в СМИ. Коротко суть обвинений против Сергея Кузяры можно передать цитатой из текста: "Неустановленное в данное время служебное лицо Центрэнерго, действуя по выполнению указания неустановленных лиц высшего политического руководства, неустановленным путем совершило оплату…".

По такому обвинению, отмечает адвокат, Кузяра сидит в СИЗО.

"Объявленное мне подозрение выглядит как сочинение на свободную тему. В нем попросту нет фактов совершения мной какого-либо преступления! — заявил сам Сергей Кузяра в ходе судебного заседания. — У вас все "не установлено", "якобы" и "возможно" — а я-то что конкретно сделал?"

ДАВЛЕНИЕ НА СУД В ДЕЛЕ КУЗЯРЫ

Публичная презентация "угольного дела Медведчука и Порошенко" была масштабной – брифинг генпрокурора и главы СБУ. На ней звучали и аудиозаписи и демонстрировались видеозаписи. В день презентации Сергей Кузяра был уже в СИЗО.

19 сентября Печерский райсуд принял решение об аресте Кузяры. Судья, слушающая дело – Татьяна Ильева, приняла решение об аресте с альтернативой залога в виде суммы в 500 миллионов.

Через два месяца срок ареста заканчивался, и следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения. Слушание было назначено на 15 ноября. Но судья Ильева ушла на больничный и вопрос о продлении Кузяре срока содержания под стражей слушал другой судья Печерского суда – Алексей Соколов.

Защита изложила судье свои аргументы, и в тот же день — 15 ноября — должно было быть вынесено решение. Но судья Соколов объявил перерыв до следующего дня.

В этот же день, вечером 15 ноября, президент Владимир Зеленский записал видеообращение с тезисами "Мы не покупаем уголь у сепаратистов" и "Осужденными должны быть те, кто покупал уголь у непризнанных территорий в предыдущие годы".

Дмитрий Безмаль считает, что этот месседж был адресован персонально судьям Печерского суда Соколову и Ильевой. Якобы после заявления президента поведение судьи Соколова изменилось, и он продлил срок содержания под стражей бизнесмена до 14 января 2022 года.

Более того, отмечает адвокат, 23 ноября на ютуб-канале того же издания Bihus вышел дискредитирующий материал против судьи Татьяны Ильевой.

"Я не верю в такие совпадения: похоже, мы имеем дело с систематическим использованием медиа для давления на судей, которые слушают дело Кузяры. Но если судья Ильева обладает судейским иммунитетом и не обязана оправдываться, то Сергей Кузяра – теперь обязан", — говорит правозащитник.

ДЕЛО КУЗЯРЫ РАЗВАЛИТСЯ В СУДЕ

С 19 сентября 2021 года Сергей Кузяра находится под арестом. По словам Безмаля, за это время с ним не провели вообще никаких следственных действий. Его дважды доставляли к следователю в сентябре, и на этих встречах речь шла якобы о том, что он может решить свои проблемы простым способом – как он сам говорит, ему предлагали "дать показания против Петра Порошенко и Виктора Медведчука".

Но Сергей Кузяра не может дать таких показаний, уверен адвокат. Он не политик, не чиновник, не депутат, и даже не знаком с фигурантами "угольного дела Порошенко и Медведчука".

С 29 ноября его содержат в одиночной камере изолятора СБУ и не позволяют увидеться даже с беременной женой, а сроки следствия продлены на 12 месяцев, продолжает адвокат.

"Вообще, все это дело можно назвать энциклопедией процессуальных нарушений. И если бы не политический фактор и ажиотаж в СМИ, никакой суд его бы не арестовал. Я не уверен, что назначили бы даже минимальный залог, не говоря уже о сумме 500 миллионов гривен. Дело против Сергея Кузяры развалится в суде. Оно исключительно политическое и не имеет к юриспруденции никого отношения", — резюмировал Безмаль.

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