Возвращаться не хочу жить здесь: что получают и планируют украинцы в Ирландии

Недельная социальная помощь больше, чем минимальная месячная зарплата в Украине. Проживание в отеле, за которое не приходится платить, и медицинское страхование. Так выглядят условия временной защиты для украинцев, нашедших временное убежище в Ирландии.

Украинские беженцы в Ирландии Фото из открытых источников

Или все так идеально? Какие из социальных гарантий уже в шаге от отмены? Есть ли еще места и действительно ли стал "Изумрудный остров" "золотым" для украинцев: рассказываем в материале "Комментарии".

По информации ООН, по состоянию на 1 октября Временную Защиту в Ирландии получили 95 905 украинцев, вынужденных покинуть свои дома после начала полномасштабной войны. И если отследить интенсивность, с которой прибывают искатели убежища, то уже к 1 ноября эта цифра может достичь и ста тысяч. В публикации издания "Irish Examiner" говорится о 200 новых украинцах в Ирландии ежедневно.

Как для страны, с населением, едва превышающим 5 миллионов, это достаточно большая цифра. Особенно, если учесть "жилой кризис", в которым остров оказался еще задолго до начала войны. С наплывом беженцев ситуация обострилась.





Лотерея: гостиница или палатка

Ирландия была одной из первых стран, оказавших поддержку украинцам еще в первые дни полномасштабной войны. И еще с первых месяцев здесь хорошо настроили схему расселения вновь прибывших, создав для этого транзитный центр под названием City West. Прибытие украинцев в Ирландию и сейчас выглядит так: аэропорт – Сity West с оформлением документов – социальное жилье. И жилье не какое-нибудь, а очень часто проживание в комфортном отеле.

23-летняя киевлянка Инна Осокина прилетела в Ирландию в марте 2022-го. В тот же день девушке предоставили документ о временной защите и отправили в гостиницу на Севере Ирландии в городке Леттеркенни. На какой срок страна предоставляет бесплатное жилье – не уточнялось. Однако заверили: на улице никто не окажется.

"Условия проживания были очень комфортными. Меня поселили в двухместный номер вместе с другой украинкой", – рассказывает девушка. — "Гостиница, кажется, была трехзвездной. Трехразовое питание, современный интерьер и вся необходимая помощь с адаптацией и документами. В отеле я жила около трех недель. Далее нашла работу с возможностью арендовать жилье в другой части страны и переехала туда. Здесь живу и работаю уже более полутора лет".

Инна рассказывает, что на поиски работы приступила еще до приезда в Ирландию. Однако, по словам девушки, некоторые украинцы, которые заселились в гостиницу в марте прошлого года, проживают там и сейчас на безвозмездной основе и получают социальные выплаты.

"Когда я приехала, то вообще не знала, куда меня поселят", — говорит собеседница, — "Знала лишь, что Ирландия жильем обеспечивала. Очень много информации об этом брала из соцсетей. Видела, что уже тогда некоторых людей поселяли не в гостинице, а в спортзалы или даже обустраивали под проживание церкви. Так что мне повезло. Думаю, это была просто лотерея".

По информации из соцсетей, ситуации с поселением в палатках участились в последние месяцы. Причина проста: селить украинцев в Ирландии больше некуда.





Фото с канала "Украинцы в Ирландии" в Telegram

Неоднократно неприемлемые для проживания условия в социальном жилище освещала ирландская пресса. К примеру, в материале издания "Irish Examine" за 4 мая этого года речь идет о жалобах украинцев на ужасные условия. В частности, нашествие мышей и помещение с черной плесенью, что опасно для здоровья.

Жилье могут предоставлять всего на три месяца

Возможно уже вскоре, из-за переполненности имеющихся центров размещения соискателей убежища, новоприбывшим безвозмездное проживание будут предоставлять всего на три месяца. И этот вопрос обсуждают ирландские власти с незаурядными эмоциями.

По информации издания "The Irish Times", в Кабмине Ирландии 24 октября спорили по поводу нового подхода к размещению вновь прибывших, бегущих от конфликта в Украине. Новая идея такова: в социальном жилье на безвозмездной основе людей могут размещать всего на 90 дней.

"В некоторых частях правительства также существует убеждение, что сравнительно высокий уровень социального обеспечения в этой стране действует как магнит для украинских беженцев. Ранее вице-премьер Ирландии Михал Мартин заявил, что есть доказательства того, что убегающие от войны в Украине люди прибывают в Ирландию из других европейских стран, а не непосредственно из охваченного войной государства", — пишет ирландское издание.

Денежную помощь людям, получившим временную защиту в Ирландии, выплачивают изрядную. К примеру, социальные выплаты, по информации из открытых источников, во Франции на одного одинокого взрослого составляют 426 евро, в Германии — 502 евро. В Ирландии же взрослые люди еженедельно получают 206 евро. Поэтому помощь для людей в возрасте от 23 лет в месяц составляет 824 евро, отдельно можно получить выплаты на ребенка и ряд других социальных пособий.

Обсуждают в Ирландском правительстве возможность социальных выплат для поощрения украинцев возвращаться домой. В частности, по информации "Irish Examiner", страны ЕС по окончании действия директивы о временной защите должны будут поддерживать граждан, которые хотят остаться в Европе или предоставить социальную помощь тем, кто решит вернуться в Украину.

О каких суммах идет речь пока не уточняется.

Останутся или вернутся домой?

По результатам социологического опроса, обнародованного в марте 2023 года волонтерской организацией Ukrainian Action (участие приняли 7938 украинцев, получивших временную защиту в Ирландии), 97% респондентов чувствуют себя на острове в безопасности. Среди основных причин почему выбрали именно эту страну: английский, официальный и основной язык общения, государственная поддержка с бесплатным предоставлением жилья и территориальное размещение за тысячи километров от России.

Что касается трудоустройства, то на время проведения опроса, 22% из всех имели работу и не искали другой, 8% трудоустроены, но намеревались сменить работу, 35% опрошенных были в поиске работы и 35% не работали и не искали работу.

В ответах на вопрос о намерениях оставаться в Ирландии или же вернуться в Украину мнения респондентов тоже разделились. На вопрос: "Останетесь ли вы в Ирландии?" 41% ответили, что уже имеют окончательное решение остаться здесь навсегда, 32% затруднились дать ответ и 24% указали, что вернутся в Украину сразу же, как только обстоятельства позволят.

Среди обнародованных в результатах опроса причин строить свою жизнь в Ирландии, некоторые из респондентов указали на сходство в менталитете и истории. За время войны Ирландия действительно продемонстрировала солидарность с украинским народом. Поскольку страна не военная, наибольшую поддержку направили здесь на гуманитарную и политическую сферу.

За более чем полтора года войны предложения размещения и социального обеспечения беженцев здесь не изменили, как это произошло во многих странах ЕС. Ближайшие три месяца будут решающими в этом вопросе, говорят в ирландском правительстве.