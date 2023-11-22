Как живут, о чем мечтают, какую помощь получают и вернутся ли домой украинские беженцы из Германии

Еще с первых дней полномасштабной войны украинцы предпочли Германию как страну для временного проживания. Эту страну выделяют как одну из создавших самые комфортные условия. "Комментарии" пообщались с украинцами, проживающими здесь уже более полутора лет. Рассказываем, какую помощь получают, как ситуация с работой и планируют ли возвращаться домой.

Украинские беженцы в Германии. Фото из открытых источников

По данным ООН по состоянию на 11 октября 2023 года, более 1 млн. 16 тыс. украинцев получили документы о временном праве на проживание в Германии. Многие переехали в эту страну из Польши.

"Люди помогали всем, чем могли"

Тернополянка Наталья (фамилию не указываем по просьбе собеседницы прим. ред.) с мужем и четырьмя детьми в Германию приехали в марте 2022-го. Женщина говорит, что решение покинуть Украину далось им нелегко.

"В Германию мы решили уехать, потому что здесь у нас были знакомые, которые выехали еще задолго до войны. Было легче даже с моральной точки зрения, потому что здесь уже был кто-то из знакомых, — рассказывает женщина. — Мы обратились в центр помощи. Оттуда нас направили на временное проживание в гостинице, там мы пробыли две недели. Далее знакомые нашли для нас квартиру, мы переселились в другой город, тогда еще ничего не было известно ни о выплатах, ни о том на какой срок мы можем оставаться в социальном жилье. Однако с детьми так долго находиться в гостинице мы не могли.

Наталья говорит, что процесс регистрации был длительным, ведь оформление документов в этой стране – процесс достаточно бюрократический. Но разрешение на пребывание в стране здесь выдали сразу на два года. А уже через месяц после прибытия дети ушли в немецкую школу. Малышам легко удалось адаптироваться в новой стране, не возникло у них и проблем с языком.

"Все четверо моих детей не робкие, у них не было проблем с адаптацией. Для них главное же, чтобы мама и папа были рядом, — говорит собеседница. — Нам же, взрослым, было труднее покидать дом. Особенно первое время я не могла понять, как строить свою жизнь в новой стране, мы все думали, что эта война закончится уже через несколько месяцев, если не раньше. Помогали кто чем мог, потому что понимали, что с четырьмя детьми это все нелегко. Мы еще не успели заселиться в квартиру, к нам с гостинцами пришли на знакомство соседи. Однако немцы не любят надоедать и в дальнейшем не беспокоили.

Новая украинская диаспора

Семья поселилась в городке, где много украинцев. А в первые месяцы полномасштабной войны, эмигранты, жившие здесь до, объединились ради помощи тем, кто прибывал в Германию. Вместе начали организовывать волонтерскую помощь для поддержки Украины.

"Все начали сплачиваться в соцсетях. Со временем начали организовывать благотворительные мероприятия для детей и для помощи Украине, — делится Наталья — в нашем городке также есть антикафе, которое стало местом встреч и общения. Ячейкой украинского коммьюнити".

Женщина говорит, что основное место, где встречаются украинцы, — церковь. И хотя им приходится преодолевать немалый путь, чтобы попасть на воскресные службы, именно здесь сплачивается украинское сообщество.

"Еженедельно после службы у детей здесь проходят обучение, взрослые же в это время могут пообщаться. Это чрезвычайно теплые встречи, самое ценное, что здесь, где мы оказались сейчас, мы должны делать и делаем все, чтобы помогать тем, кто в Украине, — говорит женщина. — Здесь при церкви действует благотворительная организация, которая помогала нам, украинцам в Германии, когда мы только приехали и которая передает помощь домой. Также здесь мы организовываем волонтерские собрания, которые затем стараемся распространять каждый среди своего круга друзей и в соцсетях".

Трудоустроиться трудно

Что касается работы, то, по словам вынужденной эмигрантки, найти ее нелегко.

"Первый год практически нереально было найти работу. Сейчас же этот вопрос немного урегулируют, — говорит она. — К примеру, я работала в Украине парикмахером-стилистом, и если я хочу работать здесь по специальности — мне нужно подтвердить диплом. Сначала я должна закончить языковые курсы, дальше курсы повышения квалификации, защита своего диплома, далее же полгода стажировки с мастером".

К тому же прилагается незаурядная волокита с документами. И здесь ситуация выглядит довольно безвыходно: с одной стороны, власть как будто побуждает трудоустраиваться, с другой — процесс официального оформления сложный и длительный.

Наш дом – в Украине

На вопрос планирует ли женщина возвращаться в Украину, ответ однозначен: да.

"Если в начале войны люди были активны в плане помощи Украине — то сейчас они более активны в плане организации своей личной жизни здесь, в новой стране, — рассказывает Наталья. — Причины разные. К примеру, кому-то просто некуда вернуться в Украине. Но это не значит, что люди забывают здесь о том, что происходит дома. Я не знаю, как это будет дальше и в финансовом плане и в моральном, но наш дом в Украине. Здесь мы временно".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живут, чем помогают Украине и почему планируют возвращаться домой украинцы в Ирландии. Больше читайте в интервью с волонтером Ольгой Чекмаевой "В результате оказались на острове и строят здесь диаспору: о проблемах и радостях украинцев в Ирландии ".

Социальные условия будут пересматриваться

Кроме социального жилья для украинцев Германия оказывает и денежную поддержку. Средства выплачиваются в зависимости от возраста. Наибольшую сумму – 502 евро получают взрослые одинокие особы и родители одиночки. Совершеннолетние украинцы могут рассчитывать на 451 евро ежемесячно, а наименьшие выплаты за детей в возрасте до 5 лет – 318 евро.

Представители округов Германии призывают к сокращению помощи для будущих беженцев из Украины. Такое заявление сделал глава окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал эту позицию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Welt.de. Среди изменений говорится и о том, что денежную помощь в дальнейшем могут заменить льготами.

Однако по состоянию на октябрь 2023 года власти страны обнародовали порядок продления разрешения на пребывание для украинцев еще на год. Его можно просмотреть на сервисном портале Берлина. Чтобы остаться в стране еще на год, беженцам придется собрать пакет документов и пройти собеседование.

Новых беженцев здесь продолжают принимать и снабжать жильем. Хотя из-за дефицита жилья некоторые регионы страны закрыты. По ссылке можно просмотреть адреса, где работают центры для искателей убежища. Их обнародовал портал uahelp.

Планируют ли украинцы возвращаться домой

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что четыре страны Европы, принимавшие беженцев, готовы платить им за возвращение домой. Какие это страны читайте в материале "Тысячи евро за возвращение домой".

В настоящее время специалисты уверяют: за информацию, обнародованную в отчете НБУ за октябрь 2023 года, возвращение мигрантов из-за границы началось в ІІІ квартале этого года. Но оно происходит медленнее, чем прогнозировалось раньше.

По прогнозам, в 2024 году в Украину планирует вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет.

Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности, — говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.