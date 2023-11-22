Как живут, о чем мечтают, какую помощь получают и вернутся ли домой украинские беженцы из Германии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Еще с первых дней полномасштабной войны украинцы предпочли Германию как страну для временного проживания. Эту страну выделяют как одну из создавших самые комфортные условия. "Комментарии" пообщались с украинцами, проживающими здесь уже более полутора лет. Рассказываем, какую помощь получают, как ситуация с работой и планируют ли возвращаться домой.
Украинские беженцы в Германии. Фото из открытых источников
По данным ООН по состоянию на 11 октября 2023 года, более 1 млн. 16 тыс. украинцев получили документы о временном праве на проживание в Германии. Многие переехали в эту страну из Польши.
Тернополянка Наталья (фамилию не указываем по просьбе собеседницы прим. ред.) с мужем и четырьмя детьми в Германию приехали в марте 2022-го. Женщина говорит, что решение покинуть Украину далось им нелегко.
Наталья говорит, что процесс регистрации был длительным, ведь оформление документов в этой стране – процесс достаточно бюрократический. Но разрешение на пребывание в стране здесь выдали сразу на два года. А уже через месяц после прибытия дети ушли в немецкую школу. Малышам легко удалось адаптироваться в новой стране, не возникло у них и проблем с языком.
Семья поселилась в городке, где много украинцев. А в первые месяцы полномасштабной войны, эмигранты, жившие здесь до, объединились ради помощи тем, кто прибывал в Германию. Вместе начали организовывать волонтерскую помощь для поддержки Украины.
Женщина говорит, что основное место, где встречаются украинцы, — церковь. И хотя им приходится преодолевать немалый путь, чтобы попасть на воскресные службы, именно здесь сплачивается украинское сообщество.
Что касается работы, то, по словам вынужденной эмигрантки, найти ее нелегко.
К тому же прилагается незаурядная волокита с документами. И здесь ситуация выглядит довольно безвыходно: с одной стороны, власть как будто побуждает трудоустраиваться, с другой — процесс официального оформления сложный и длительный.
На вопрос планирует ли женщина возвращаться в Украину, ответ однозначен: да.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как живут, чем помогают Украине и почему планируют возвращаться домой украинцы в Ирландии. Больше читайте в интервью с волонтером Ольгой Чекмаевой "В результате оказались на острове и строят здесь диаспору: о проблемах и радостях украинцев в Ирландии ".
Кроме социального жилья для украинцев Германия оказывает и денежную поддержку. Средства выплачиваются в зависимости от возраста. Наибольшую сумму – 502 евро получают взрослые одинокие особы и родители одиночки. Совершеннолетние украинцы могут рассчитывать на 451 евро ежемесячно, а наименьшие выплаты за детей в возрасте до 5 лет – 318 евро.
Представители округов Германии призывают к сокращению помощи для будущих беженцев из Украины. Такое заявление сделал глава окружного совета Райнхард Загер, отметив, что Высший комитет 294 немецких округов уже согласовал эту позицию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Welt.de. Среди изменений говорится и о том, что денежную помощь в дальнейшем могут заменить льготами.
Однако по состоянию на октябрь 2023 года власти страны обнародовали порядок продления разрешения на пребывание для украинцев еще на год. Его можно просмотреть на сервисном портале Берлина. Чтобы остаться в стране еще на год, беженцам придется собрать пакет документов и пройти собеседование.
Новых беженцев здесь продолжают принимать и снабжать жильем. Хотя из-за дефицита жилья некоторые регионы страны закрыты. По ссылке можно просмотреть адреса, где работают центры для искателей убежища. Их обнародовал портал uahelp.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что четыре страны Европы, принимавшие беженцев, готовы платить им за возвращение домой. Какие это страны читайте в материале "Тысячи евро за возвращение домой".
В настоящее время специалисты уверяют: за информацию, обнародованную в отчете НБУ за октябрь 2023 года, возвращение мигрантов из-за границы началось в ІІІ квартале этого года. Но оно происходит медленнее, чем прогнозировалось раньше.
По прогнозам, в 2024 году в Украину планирует вернуться не больше 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет.
Основной причиной невозврата в дальнейшем остаются высокие риски безопасности, — говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.
Обсуждения
Новости