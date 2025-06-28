С 1 июля 2025 года в Украине вступают в действие ряд важных изменений статуса и выплат для ВПЛ. В частности, обновляются правила проверок, регистрации и получения социальной помощи. Нововведения коснутся тех, кто долго находится за границей, изменяются критерии назначения и прекращения выплат, а также добавляются новые электронные возможности в "Дие". В нашем материале мы подробно рассмотрим, как будут проходить проверки и кого могут лишить статуса переселенца, а также о перспективах будущих программ жилищной поддержки.

Изменения для ВПЛ с 1 июля: кого лишат статуса и выплат

Ежемесячные проверки ВПЛ, находящиеся за границей более 90 дней

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2025 г. № 376, с 1 июля в Украине стартуют ежемесячные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые находятся за границей более 90 дней без уважительной причины. Министерство социальной политики определило, что сюда входят следующие уважительные причины: служебная командировка, стажировка, лечение или реабилитация, оздоровление детей, уход за больными детьми, пребывание в учреждениях здравоохранения, суда или правоохранительных органов, а также смерть близких родственников.

О проверке будут информировать не позднее чем через 2 календарных дня телефоном или другим средством связи. Если ВПЛ заранее предупредит о своем отсутствии дома в назначенное время – проверку перенесут на 2 недели. Если же лицо не явится без предупреждения, будет составлен акт, с которым его обязывают явиться в орган соцзащиты в течение 14 дней. Последней датой является 30 календарных дней с момента составления акта – после чего со следующего месяца выплаты останавливаются. Однако статус ВПЛ можно будет восстановить — необходимо подать соответствующее заявление по возвращении в Украину.

Нововведение носит сдерживающий характер и направлено на повышение прозрачности в системе поддержки переселенцев. Однако оно также вызывает беспокойство. Представители общественных организаций предупреждают, что у некоторых ВПЛ могут возникнуть проблемы из-за недоразумения с датами или контактами. Они призывают социальные службы быть особенно внимательными к людям, проживающим во временных перевозочных или отдаленных местах. Для многих переселенцев это означает повышенную нагрузку и новые реалии бюрократии.

Переназначение и лишение выплат с 1 июля

В июле 2025 года выплаты на проживание для ВПЛ продолжаются без дополнительных обращений: автоматическое переназначение было произведено с 1 марта 2025 года на полгода – еще до 1 сентября 2025 года. Текущие тарифы следующие: 2 000 грн. ежемесячно для взрослых и 3 000 грн. для детей и людей с инвалидностью.

В то же время идет системный контроль за критериями получения помощи. К причинам прекращения выплат относятся:

• Пребывание за границей более 30 дней без уважительной причины.

• Покупка недвижимости или земли стоимостью более 100 000 грн (кроме государственных или местных программ).

• Приобретение нового авто в возрасте до 5 лет (исключением является автомобиль, приобретенный волонтерами для ВСУ).

• Жилье в безопасном регионе, где жилая площадь превышает 13,65 кв. м на человека.

• Покупка валюты или банковских металлов на сумму более 100 000 грн (исключение для образования, медицины, социальных услуг).

• Наличие депозита более 100 000 грн.

К примеру, если переселенец находится за границей 31 день без уважительной причины – выплаты прекращаются. Это однозначная норма, часто вызывающая дискуссии из-за субъективности интерпретации того, что считается "уважительной причиной".

В случае несправедливой остановки выплат по политическим или техническим причинам, переселенцам рекомендуется обращаться в ЦНАП или управление соцзащиты. Бюрократическая поддержка и наладка прозрачной коммуникации с такими органами остаются важными.

Новый порядок регистрации в "Дие"

Одновременно с проверками меняется процедура регистрации ВПЛ и их взаимодействие с госсистемами. Планируется значительное обновление Е-услуг "Дия", чтобы упростить бюрократию, улучшить контроль и сделать систему более прозрачной.

В частности, переселенцы смогут самостоятельно через приложение:

• Сообщить об отказе от справки ВПЛ.

• Фиксировать изменение места жительства.

• Регистрировать выезд за границу на постоянное жительство.

• Подтверждать возвращение домой.

• Сообщать о других изменениях, влияющих на статус.

Нововведения позволят избежать многосторонних визитов к чиновникам и облегчат адаптацию в новых условиях. Дополнительно, цифровые сервисы повышают оперативность обработки информации и снижают риски мошенничества или злоупотреблений. В то же время есть определенные риски: не все переселенцы имеют смартфоны или достаточный уровень цифровой грамотности, поэтому важны остаются офлайн-сервисы в ЦНАПах.

Новые компенсации и социальные инициативы для ВПЛ с июля 2025 года

С 1 июля стартуют несколько важных программ помощи для ВПЛ. Новые компенсации и социальные инициативы для ВПЛ являются частью масштабного пересмотра государственной политики поддержки переселенцев. Изменения охватывают сразу несколько направлений: компенсацию за коммунальные услуги, экспериментальную базовую социальную помощь малообеспеченным семьям и подготовку к новой программе обеспечения жильем. Эти инициативы направлены на повышение адресности помощи, устранение злоупотреблений и расширение доступа ВПЛ к стабильным жилищным условиям.

Компенсация за коммунальные услуги для организаций

Правительство утвердило новый порядок компенсаций по ЖКХ для заведений, размещающих ВПЛ: деньги будут поступать непосредственно на счета этих заведений, а не местным органам власти. Это касается как юридических лиц (учреждений, учреждений), так и физлиц-предпринимателей, обеспечивающих бесплатное временное проживание для переселенцев. Подача заявлений начинается в июле 2025 года. Новая инициатива правительства позволит избежать задержек в оплате счетов и повысит прозрачность расходов.

Экспериментальный проект базовой социальной помощи

Также с 1 июля стартует социальный эксперимент для семей с низким доходом – часть которых может быть ВПЛ. Заявка на получение базовой помощи возможна:

• Электронный Портал "Дия".

• Бумажная форма в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Помощь будет предоставляться сроком на 6 месяцев с последующим автоматическим продлением в течение 2 лет, время проведения эксперимента. Размер рассчитывается как разница между базовой величиной в 4500 грн на каждого члена семьи и их средним месячным доходом.

Проект компенсации за утраченное жилье

Согласно информации в правительстве, продолжаются переговоры между украинским правительством и Всемирным банком о программе компенсации для ВПЛ, лишившихся жилья на временно оккупированных территориях.

Павел Фролов, народный депутат и председатель ВСК ВР по правам ВПЛ, отмечает, что решение еще не принято, но переговоры идут активные.

"Программа предусматривает предоставление ВПЛ жилых ваучеров, которые можно будет использовать на приобретение жилья как первый взнос по ипотеке или для погашения ипотечного кредита", — утверждает нардеп.

Прежде всего, приоритетными категориями станут:

• Участники боевых действий.

• Семьи погибших защитников.

• Многодетные семьи.

• Лица с инвалидностью.

• Дети-сироты.

• Остальные категории переселенцев на завершающем этапе программы.

Данный проект может кардинально изменить статус жилищных прав ВПЛ — от долгосрочных социальных аренд до доступа к ипотеке и собственному жилью.

Пока новые изменения для ВПЛ — это одновременно и вызов, и шанс для людей, попавших в сложную ситуацию. Вызов – для тех, кто рискует потерять статус по формальным причинам; шанс — для нуждающихся в адекватной адресной помощи и перспективах на собственное жилье. Внедрение новых инструментов в Дие, централизованная компенсация и возможный старт программы жилищной поддержки — свидетельство того, что государство движется в сторону цифровизации и гуманизации социальной защиты. Но действительная эффективность этих изменений будет зависеть от того, насколько прозрачно и доступно они будут реализованы на местах.