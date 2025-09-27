Звірства РФ із замученими та хворими українцями: в ОБСЄ зробили тривожну заяву

Червоний Хрест не отримує повного доступу до українських військовополонених, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Росіяни часто демонструють місіонерам полонених у більш менш задовільному стані. Про це повідомляє "Укрінформ".

Члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ оприлюднили звіт про порушення та злочини РФ у поводженні з українськими військовополоненими.

У документі фіксуються численні порушення норм міжнародного права агресора.

Так, один із членів місії, — професор Ерве Асенсіо (Франція), — зазначив, що Комітету співпраця з Росією є надзвичайно проблемною, хоча певний обмін інформацією все ж таки відбувається.

"Ми вважаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) виконує складну роботу, але, на жаль, є свідчення, що організація не має вільного доступу до місць утримання", — сказав Асенсіо.

За його словами, окремі візити таки відбувалися, але без можливості бачити всіх полонених, а кількість дозволів була недостатньою, щоб охопити всі установи.

Професор Вероніка Бєлкова (Чехія) зазначила, що місія МКЧХ полягає у двох ключових завданнях: відвідуванні військовополонених та зборі інформації про них через національні інформаційні бюро.

"Відомо, що певні візити до російських місць утримання українських полонених відбуваються, але доступ часто обмежують: представникам МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання або розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом", — наголосила вона.

Також Бєлкова звернула увагу на "закритий" характер роботи російського Національного інформаційного бюро.

Вона пояснила, що у кожній державі, яка бере участь у війні, має функціонувати бюро для збору даних про полонених противника. В Україні таке бюро створено, воно збирає інформацію, зокрема й про російських військовополонених.

Росія ж оголосила про створення свого бюро у лютому-березні 2022 року під егідою Міноборони, яке нібито передає списки до Центрального агентства з розшуку МКЧХ для подальшої передачі Україні. Однак ці списки є неповними.

Шведський професор Марк Кламберг, посилаючись на свідчення колишніх українських полонених, зазначив, що російська влада під час візитів МКЧХ демонструвала лише тих, хто був у відносно хорошому стані.

"До тих, хто був хворий або зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Це підтверджується як звітами, так і свідченнями полонених. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ повинен мати вільний доступ", — підкреслив він.

