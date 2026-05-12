Станом на травень 2026 року питання особистої зустрічі президентів України та Росії знову опинилося в центрі світової уваги. Варто зазначити, що в РФ раніше говорили про можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Москві. Зараз же риторика Кремля дещо змінилась. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи буде зустріч Зеленського та Путіна, а також де і коли вона можлива.

Чат-бот Chat GPT вважає, що ймовірність зустрічі у 2026 році залишається невисокою. Обидві сторони намагаються використати тему переговорів як елемент дипломатичної гри. Зеленський демонструє відкритість до прямого діалогу, щоб зберігати підтримку Заходу та показувати готовність до миру. Путін, навпаки, намагається уникати швидких рішень і прагне вести переговори лише на вигідних для себе умовах. Найреалістичнішим місцем виглядає Стамбул або Анкара. Туреччина має робочі контакти з обома сторонами. Якщо зустріч й відбудеться, то ближче до другої половини 2026 року після технічних консультацій та за активної участі США.

Чат-бот Gemini розповів, що ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна до кінця літа 2026 року залишається низькою, попри гучні заяви. Найбільш вірогідним вікном можливостей ШІ бачить осінь цього року. Локацією може стати Швейцарія або Туреччина, оскільки ці майданчики вже мають досвід медіації. Разом з цим, проведення такої зустрічі можливе лише за умови успішного завершення великого обміну полоненими та досягнення попереднього перемир'я на лінії фронту. Якщо сторони не знайдуть компроміс щодо тексту рамкової угоди до вересня, зустріч буде відтермінована на весну 2027 року.

Чат-бот Deepseek спрогнозував, що пряма зустріч Зеленського та Путіна в 2026 році малоймовірна. Заяви Кремля про готовність до діалогу є частиною інформаційної кампанії для синхронізації з риторикою Трампа. Реальною є лише зустріч у форматі США-Україна-Росія після попереднього узгодження базових параметрів. Туреччина залишається найвірогіднішим майданчиком для будь-якого діалогу. Подія може відбутися не раніше осені 2026 року за умови суттєвого прогресу на полі бою. Доти сторони обмежаться обміном полоненими та консультаціями на нижчому рівні.

Чат-бот Grok вважає, що зустріч на рівні лідерів малоймовірна у найближчі тижні чи місяці. Путін готовий зустрітися лише для підписання готового документа, а не для переговорів. Зеленський готовий, але вимагає реального формату, який би враховував інтереси України. Найімовірніший сценарій це поступове наближення через посередників (Туреччина, США) та технічні переговори. Пряма зустріч можлива лише за умови серйозних попередніх домовленостей і міжнародних гарантій. Без цього ризик чергової імітації діалогу залишається високим. Оптимальним місцем могла б стати Туреччина чи інша нейтральна країна.

У висновку, більшість ШІ вважають, що така зустріч може відбутися у другій половині 2026 року. Основною локацією для зустрічі усі чат-боти визначають Туреччину. Зустріч двох лідерів можлива після суттєвого прогресу на полі бою.

