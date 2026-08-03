Зустріч Зеленського і Трампа приховала головний сигнал: розкрито страшні наслідки для Путіна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може мати значно більше значення, ніж публічні заяви після переговорів. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній, який вважає, що головні висновки варто робити не зі сказаного, а зі складу американської делегації.

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На його переконання, особливу увагу привернула відсутність на переговорах окремих представників, яких раніше пов'язували з більш м'яким підходом до Росії.

"Менше треба трендіти, більше робити. Тут важливо не те, хто був, а кого не було. Не було Віткоффа і Кушнера. Це означає, що Рубіо з'їв Віткоффа з Кушнером і нав'язав своє бачення більш жорсткого ставлення до Росії", – заявив Загородній.

Експерт також звернув увагу на переговори Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На його думку, цей контакт підтверджує розвиток довгострокової співпраці між двома країнами.

"Зеленський зустрівся з Нетаньягу. Це не початок, а продовження великої співпраці. Правильні люди не трендять, а працюють", – сказав політтехнолог.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Загородній припустив, що нинішні дії США можуть послабити співпрацю між Москвою та Тегераном.

"Американці бачать, що треба розривати цей зв'язок, тому що Росія допомагає Ірану, а Іран – Росії. Україна тут дуже грамотно використала ситуацію", – зазначив він.

Окремо експерт висловився щодо можливого застосування Іраном балістичних ракет проти України. На його думку, такий сценарій наразі виглядає малоймовірним.

"Для Ірана Україна точно не в пріоритеті. Їх зараз просто розривають. Якщо вони почнуть бити по Україні, то остаточно втратять підтримку Європи", – пояснив Загородній.

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