Зеленський шокувв заявоо про антибалістику та українську ППО: деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації навколо Ірану може створювати додаткові ризики для стабільності міжнародних постачань озброєння Україні. За його словами, глобальна нестабільність і коливання на енергетичних ринках здатні впливати на політичні та військові рішення партнерів, тому важливо заздалегідь мінімізувати можливі наслідки для обороноздатності держави.

Глава держави подякував міжнародним союзникам, які продовжують підтримку України та працюють над пошуком рішень для збереження необхідних обсягів військової допомоги. Він відзначив активну участь Німеччини, Норвегії, Італії, Нідерландів та Швеції, наголосивши, що нещодавні візити та переговори були зосереджені саме на забезпеченні стійкості України у весняно-літній період.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню протиповітряної оборони. Україна, за його словами, щодня веде роботу з партнерами на політичному та військовому рівнях, щоб посилити захист від ракетних та дронових атак. Пріоритетом є пошук рішень у сфері антибалістичних систем та розширення можливостей ППО.

Президент підкреслив, що стратегічною метою є створення умов, за яких Україна разом із союзниками зможе не лише отримувати, а й виробляти сучасні системи протиповітряної оборони, включно з ракетами та відповідними технологіями. Це, на його думку, має стати довгостроковою гарантією безпеки держави.

Також він зазначив, що в межах майбутніх безпекових гарантій розглядаються комплексні пакети озброєння, розвиток власного виробництва, отримання ліцензій на виготовлення зброї та розбудова промислової бази. Саме ці елементи, за словами Зеленського, є ключовими для зміцнення оборонного потенціалу України та забезпечення її захисту на десятиліття вперед.

