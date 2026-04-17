Другого выхода нет: Зеленский поразил заявлением об аэробалистике и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации вокруг Ирана может создать дополнительные риски для стабильности международных поставок вооружения Украине. По его словам, глобальная нестабильность и колебания на энергетических рынках способны оказывать влияние на политические и военные решения партнеров, поэтому важно заранее минимизировать возможные последствия для обороноспособности государства.

Глава государства поблагодарил международных союзников, которые продолжают поддержку Украины и работают над поиском решений для сохранения необходимых объемов военной помощи. Он отметил активное участие Германии, Норвегии, Италии, Нидерландов и Швеции, отметив, что недавние визиты и переговоры были сосредоточены именно на обеспечении устойчивости Украины в весенне-летний период.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу противовоздушной обороны. Украина, по его словам, каждый день ведет работу с партнерами на политическом и военном уровнях, чтобы усилить защиту от ракетных и дроновых атак. Приоритетом является поиск решений в области антибаллистических систем и расширение возможностей ПВО.

Президент подчеркнул, что стратегической целью является создание условий, при которых Украина вместе с союзниками сможет не только получать, но и производить современные системы противовоздушной обороны, включая ракеты и соответствующие технологии. Это, по его мнению, должно стать долгосрочной гарантией безопасности государства.

Также он отметил, что в рамках будущих гарантий безопасности гарантируются комплексные пакеты вооружения, развитие собственного производства, получение лицензий на изготовление оружия и развитие промышленной базы. Именно эти элементы, по словам Зеленского, ключевые для укрепления оборонного потенциала Украины и обеспечения ее защиты на десятилетия вперед.

