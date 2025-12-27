logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський розкрив хитрість Путіна, яку той хоче реалізувати на виборах в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розкрив хитрість Путіна, яку той хоче реалізувати на виборах в Україні

Президент вважає, що Кремль добиватиметься голосування для українців у РФ та в окупації

27 грудня 2025, 13:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинський режим вже поставив завдання зробити все, щоб українці, які перебувають у Росії та на окупованих територіях України, могли голосувати на майбутніх виборах президента. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розкрив хитрість Путіна, яку той хоче реалізувати на виборах в Україні

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Вранці я мав доповідь розвідки, СЗР. Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати в українців, які знаходяться на території РФ, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України", — сказав Зеленський.

За його словами, завдання Кремля полягає в тому, щоб переконати всіх, що на цих територіях мешкає велика кількість людей і вони мають право голосувати, а потім сказати, що Росія не визнає цих виборів.

"Росії все одно, яким чином донести меседж про нелегітимність української влади. Росія сама є нелегітимною і тому даватиме меседжі про нелегітимність української влади", — зазначив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" – більшість українців виступають проти проведення національних виборів під час війни – про це свідчать результати опитування КМІС, оприлюдненого 15 грудня. Однак останніми днями і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і власне в ЦВК натякають, що їхнє проведення можливе. Навіть ходять чутки, що президентські вибори можуть відбутися вже у березні 2026 року. З огляду на такий скепсис українців до проведення виборів під час війни, чи можуть вони створити нові загрози та ще більше підірвати Україну зсередини, адже вже зараз у суспільстві є думка щодо недемократичності таких виборів? Чому ж влада активно просуває цю тему? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




