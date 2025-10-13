Зеленський раптово розніс Європу і США через зраду: деталі

Повний санкційний тиск з боку США та перекриття лазівок для його обходу здатні серйозно послабити військову міць Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що спільне використання інструментів тиску — санкцій і мит — з боку США, ЄС, Канади та Японії, з особливою увагою до енергетики, судноплавства, фінансів і стратегічної сировини, може істотно вплинути на ситуацію всередині РФ. На його думку, жорстке блокування обхідних шляхів і повноцінний санкційний пакет здатні серйозно підірвати можливості Росії продовжувати військову агресію.

"Кремль зараз витрачає близько 350 мільярдів доларів виключно на армію, виробництво дронів, ракет, снарядів та іншу зброю. До того ж вони активно фінансують військову співпрацю з Північною Кореєю, допомагаючи їй посилювати власні збройні сили. Тому економічний тиск має вирішальне значення", — наголосив Зеленський.

Глава держави також заявив, що поділяє позицію Дональда Трампа щодо необхідності повної відмови європейських країн та компаній від російських енергоресурсів.

Водночас він звернувся до чинного президента США з проханням не ставити санкційні кроки Вашингтона в залежність від дій Євросоюзу.

"Я розумію його логіку — він хоче, щоб Європа першою згорнула енергетичну співпрацю з РФ. Але часу у нас обмаль. Тому паралельні дії США — для нас значно ефективніші. Вторинні санкції завдають Росії значних збитків, і всі це визнають. Це рішення буде залежати від президента Трампа. Я закликаю його підтримати цей санкційний пакет і не чекати реакції з боку ЄС", — сказав Зеленський.

Він також нагадав, що з 2022 року країни Європи вже змогли скоротити майже 80% закупівель російських енергоносіїв, що є важливим кроком до енергетичної незалежності від РФ.

Як вже писали "Коментарі", наступна зима стане ще одним фронтом у довгій енергетичній війні Росії проти України, що триває вже понад три десятиліття. Як зазначає політолог Вадим Денисенко, ще у 1992 році Москва намагалася паралізувати наш енергетичний сектор через тиск на АЕС. Тепер — нова спроба завдати удару через газ, використовуючи зиму як зброю.