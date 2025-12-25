Зеленський готовий здати Україну Путіну: президента розненсли за готовність до капітуляції

Двадцять пунктів так званого "мирного плану", які представив президент України Володимир Зеленський, не відповідають уявленню про справедливе завершення війни. Таку позицію в ексклюзивному коментарі для Главреда висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експерта, оприлюднений документ є не самостійною українською ініціативою, а результатом обговорення між Україною, США та європейськими партнерами російської версії плану, яка раніше була відома як "28 пунктів Віткоффа".

"Можна констатувати плавну еволюцію плану Кремля в "пункти Зеленського"", — зазначив Горбач.

Аналітик висловив занепокоєння тим, що президент України погодився винести цей документ у публічну площину, адже в інформаційному просторі він тепер закріплюється саме як українська ініціатива під назвою "20 пунктів Зеленського".

На думку Горбача, запропоновані положення не мають нічого спільного зі справедливим миром, оскільки не передбачають відповідальності для держави-агресора.

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це — покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", — наголосив експерт.

Окремо він звернув увагу на питання безпекових гарантій.

"За президентства Трампа ми не можемо вірити в жодні гарантії безпеки від США, тому що Трамп і гарантії — це несумісні поняття, як хаос і порядок", — зазначив Горбач.

Як вже писали "Коментарі", політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк зазначає, що мирний план, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, у цілому ґрунтується на напрацюваннях, які формувалися під час тривалого переговорного процесу. Йдеться про результати роботи різних робочих груп, до яких входили не лише представники Офісу Президента, а й фахівці зі Збройних Сил України та розвідувальних структур.