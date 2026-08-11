Зеленський цинічно зробить дешевий піар: експерт вказав на страшну зраду українців

В Україні знову загострилася дискусія про дефіцит засобів протидії балістичним ракетам РФ. На тлі нових ударів по українських містах питання власного ракетного виробництва та посилення ППО стає дедалі гострішим. Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала наголошує: залежність від західних поставок не може бути довгостроковою стратегією.

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За його словами, Україна має не лише просити партнерів про додаткові ракети, а й створювати власні системи, здатні стримувати Росію.

"Без реальних своїх ракет, а не чергового піару, ми постійно будемо підраховувати ракетні удари", — заявляв Бала.

Експерт переконаний, що Україні необхідно розвивати власні ракетні програми та доводити перспективні розробки до серійного виробництва. Він також звертав увагу на проєкт ЗРК "Кільчень", який, за його словами, міг би стати важливим елементом української протиракетної оборони.

"У 2021 році у нас уже був розроблений проєкт ЗРК “Кільчень”, тобто вже тоді можна було запускати серійне виробництво", — наголошував Бала.

Окремо політолог критикує ситуацію навколо нових ракетних проєктів. Він вважає, що держава повинна чітко показати, які саме озброєння створюються, у яких кількостях та коли вони будуть поставлені військам.

На думку Бали, Україна має використовувати не лише оборонний, а й стримувальний потенціал.

"Нам самим треба докласти чимало зусиль", — заявляв він, наголошуючи на необхідності розвитку власних ракетних спроможностей.

Водночас Бала застерігає від перетворення ракетних програм на чергову піар-кампанію. За його словами, головним критерієм має бути не кількість презентацій, а реальна наявність ракет і систем ППО у військах.

"Я хочу, щоб усі зрозуміли: для мене важливо, щоб це не перетворювалося на черговий фейк і піар", — підкреслював експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна розширює можливості для ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу Росії. Під ударом опиняються не лише нафтопереробні заводи, а й газотранспортна та газопереробна інфраструктура. Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що така тенденція може створити для РФ додаткові проблеми напередодні зими.