logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Залужний назвав єдиного героя у війні проти Росії: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний назвав єдиного героя у війні проти Росії: про що мова

Дипломат підкреслив, що незважаючи на зневіру, обман і політичні маніпуляції ворога, українці продовжують боротьбу не лише за майбутнє, а й за власну історію

24 лютого 2026, 10:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український народ, а особливо Збройні сили України, залишаються головним героєм протистояння в російсько-українській війні. Таку позицію висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Залужний назвав єдиного героя у війні проти Росії: про що мова

Фото: з відкритих джерел

Він пригадав трагічні перші години повномасштабного вторгнення Росії. 

"О четвертій ранку 24 лютого 2022 року тиша мирної країни була розірвана страшним гуркотом ракет і бомб. Ворог прийшов, щоб вбивати. Ще майже десять днів перед цим їхні снаряди обстрілювали наші позиції на Донбасі, попри заборону на ведення вогню та спроби швидкого миру. Українці з жінками та дітьми прокидалися під гуркіт танків і вибухи ракет", — зазначив Залужний. 

Дипломат наголосив, що навіть попри зневіру, обман і політичні маніпуляції з боку ворога, українці продовжують боротьбу не лише за власне майбутнє, а й за історичну спадщину своєї держави.

"На жаль, ворог не припиняє своїх атак і навіть після численних поразок продовжує розширювати фронти — від енергетичної безпеки до боротьби за спокій у містах. П’ята колона та загарбник не мають ні честі, ні совісті, ні страху", — підкреслив він. 

Залужний зазначив, що справжню історію війни ще належить написати, і українців не зламати. Головною зброєю на цьому шляху є єдність суспільства.

"Ця війна покаже мужність і мудрість людей, які врятували не лише життя багатьох громадян, а й саму державу. Вона вистоїть перед ворогами, байдужими та тими, хто роками зловживав владою і чекав на “русский мир”", — підсумував посол. 

Портал "Коментарі" вже писав, що воєнний стан в Україні мав би бути запроваджений ще у 2014 році, коли Російська Федерація анексувала Крим та розпочала військові дії на сході країни. Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив офіцер штабу батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини