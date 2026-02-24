Залужний назвав єдиного героя у війні проти Росії: про що мова

Український народ, а особливо Збройні сили України, залишаються головним героєм протистояння в російсько-українській війні. Таку позицію висловив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: з відкритих джерел

Він пригадав трагічні перші години повномасштабного вторгнення Росії.

"О четвертій ранку 24 лютого 2022 року тиша мирної країни була розірвана страшним гуркотом ракет і бомб. Ворог прийшов, щоб вбивати. Ще майже десять днів перед цим їхні снаряди обстрілювали наші позиції на Донбасі, попри заборону на ведення вогню та спроби швидкого миру. Українці з жінками та дітьми прокидалися під гуркіт танків і вибухи ракет", — зазначив Залужний.

Дипломат наголосив, що навіть попри зневіру, обман і політичні маніпуляції з боку ворога, українці продовжують боротьбу не лише за власне майбутнє, а й за історичну спадщину своєї держави.

"На жаль, ворог не припиняє своїх атак і навіть після численних поразок продовжує розширювати фронти — від енергетичної безпеки до боротьби за спокій у містах. П’ята колона та загарбник не мають ні честі, ні совісті, ні страху", — підкреслив він.

Залужний зазначив, що справжню історію війни ще належить написати, і українців не зламати. Головною зброєю на цьому шляху є єдність суспільства.

"Ця війна покаже мужність і мудрість людей, які врятували не лише життя багатьох громадян, а й саму державу. Вона вистоїть перед ворогами, байдужими та тими, хто роками зловживав владою і чекав на “русский мир”", — підсумував посол.

