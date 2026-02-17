Захопаити все, що не зміг Путін: озвучено сценарій нещадної зради Трампом України

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко відзначає, що у публічному дискурсі зараз головна увага приділяється тривалості гарантій безпеки для України. За його словами, Сполучені Штати пропонують 15-річний період дії таких гарантій, але насправді можливо було б домовитися й про більший строк.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Чаленко підкреслює, що гарантії безпеки на 15 років є недостатніми.

"Вони зачіпають період постпутінської Росії, але цілком ймовірно, що саме тоді ворог захоче знову напасти. Що таке гарантії на 15 років? Це – 2040 рік. Тоді в Росії буде постпутінська епоха, де вони будуть діяти з позиції реваншизму. Захочуть завоювати усе те, що Путін не зміг зробити за свій термін. Диктатор же захоче сидіти десь до 2036 року. У нього є така можливість", — каже експерт.

Через це, на думку Чаленка, Україні слід прагнути значно довших гарантій, які діяли б максимально тривалий час. Не менш важливим є питання змісту цих гарантій, щоб після можливого перемир’я Росія не мала стимулу для повторного нападу.

Політолог також звертає увагу на політичний контекст:

"Нинішня адміністрація Трампа насправді нічого не втратить, якщо гарантії будуть довшими. Трамп і так буде всього лиш до 2029 року. А ось Велика Британія підписала угоду з нами на 100 років", — зазначив Чаленко.

Тим часом у Євросоюзі обговорюють можливість часткового членства України до 2027 року. Це, на думку експертів, може стати складовою системи гарантій безпеки, проте наразі йдеться лише про попередні переговори та обговорення.

