Західні винищувачі виявилися марними у боротьбі з ракетним терором Путіна: розкрито причину

Протягом понад трьох тижнів українські винищувачі F-16 залишалися практично без ракет для відбиття атак російських дронів та балістичних ракет. Цей дефіцит збігся з підготовкою масштабної повітряної операції РФ, що значно загострило вразливість повітряної оборони України. Інформацію про це Reuters отримало від трьох анонімних джерел.

Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що критична нестача боєприпасів, яка тривала з кінця листопада до середини грудня, раніше не була публічно відомою. Вона яскраво продемонструвала залежність українських систем ППО від постачань із західних країн, без яких неможливо ефективно протистояти частим і масштабним атакам російської авіації.

З початку повномасштабної війни Україна регулярно сигналізувала про дефіцит зброї. Протягом останніх місяців проблема стала особливо гострою, хоча влада намагалася уникати відкритої конфронтації з адміністрацією США щодо термінової потреби у постачаннях. На думку експертів, потреба у західних оборонних системах навряд чи зменшиться найближчим часом, адже завершення війни не прогнозується, а конкуренція за озброєння на світовому ринку, зокрема через конфлікт із Іраном, лише зростає.

Джерела Reuters повідомили, що на момент припинення постачань Україна мала в розпорядженні лише кілька американських ракет AIM-9 "Сайдвіндер" для всіх F-16. Через це пілоти майже місяць були змушені літати без можливості ефективно збивати ворожі дрони та ракети. У цей час сотні тисяч українців потерпали від відключень опалення, світла та води через обстріли енергетичної інфраструктури, які держава не могла повністю відбити.

Портал "Коментарі" вже писав, що Пентагон та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів для захисту від атак іранських дронів "Шахед". За даними Financial Times, українські технології мають великий попит завдяки досвіду України у протидії російським безпілотним атакам.