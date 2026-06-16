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ЮНЕКСКО жорстко осоромилося заявою про удар по Україні: реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ЮНЕСКО уникає прямого покладання відповідальності на Росію за атаку на об’єкт всесвітньої спадщини

16 червня 2026, 00:40
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Клименко Елена

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий жорстко розкритикував офіційну реакцію ЮНЕСКО на пошкодження Києво-Печерської лаври, що стало наслідком російської атаки. У МЗС вважають неприйнятним той факт, що міжнародна організація не назвала прямо країну-винуватця удару по об’єкту всесвітньої спадщини. Свою позицію дипломат оприлюднив на сторінці в соціальній мережі X.

ЮНЕКСКО жорстко осоромилося заявою про удар по Україні: реакція МЗС

Фото: з відкритих джерел

За словами Тихого, формулювання, використані ЮНЕСКО, суперечать самій суті та завданням організації, яка має захищати культурні пам’ятки у зонах конфліктів. Він підкреслив, що уникнення прямого називання агресора фактично розмиває відповідальність за руйнування.

"Абсурд. Організація, покликана захищати культурну спадщину, навіть не знає, від кого саме вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"?", — заявив речник МЗС. 

Він також додав, що подібна позиція ЮНЕСКО, на його думку, свідчить про слабкість інституції та брак лідерства у ситуаціях, коли необхідно чітко фіксувати відповідальних за руйнування культурних об’єктів.

У своїй офіційній заяві ЮНЕСКО повідомила, що засуджує інформацію про обстріл 15 червня, який призвів до пошкодження Києво-Печерської лаври. Водночас організація не вказала безпосереднього виконавця атаки, обмежившись загальними формулюваннями про ескалацію війни після повномасштабного вторгнення Росії. 

Також у повідомленні зазначається, що внаслідок удару постраждали як зовнішні, так і внутрішні елементи Успенського собору. Пошкоджень зазнали й прилеглі історичні споруди, зокрема оборонні об’єкти Лаври та вежа Іоанна Кущника. 

Окремо ЮНЕСКО наголосила, що засуджує будь-які атаки на об’єкти культурної спадщини, а також на освітні установи, представників медіа та інших цивільних осіб, які перебувають під захистом міжнародного права. Організація також висловила готовність допомогти Україні в оцінці завданих збитків і визначенні першочергових кроків для збереження історичних пам’яток.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Олег Жданов вважає, що масована атака Росії на Київ у ніч на 15 червня була спрямована не лише на військові цілі, а й на об’єкти культурної та символічної цінності, щоб сформувати потужний інформаційний ефект і вплинути на міжнародну аудиторію.



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