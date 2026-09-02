Восени Київ здригатиметься від вибухів: які райони можуть опинитися під нищівними ударами РФ

Київ восени може зіткнутися з новою хвилею російських атак. Популярні моделі штучного інтелекту прогнозують, що найбільше уваги потенційно буде прикуто до районів, де розташовані енергетичні, транспортні, промислові та логістичні об’єкти.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Що прогнозує ChatGPT

Чат-бот найбільший ризик восени пов’язує із Солом’янським, Дарницьким, Дніпровським та Деснянським районами. Саме там, за його оцінкою, вже проявлялася активність, а також є важливі об’єкти транспортної, промислової та енергетичної інфраструктури.

Водночас модель застерігає від спроб визначити конкретний район як гарантовану ціль. До переліку територій, які також не можна вважати безпечними, ChatGPT відносить Оболонський і Святошинський райони.

Головний сценарій, на думку моделі, — не точкове “полювання” на окремі райони, а масштабні удари по критичній інфраструктурі, логістиці та енергетиці. Якщо така тактика збережеться, наслідки можуть відчувати мешканці одразу кількох частин столиці.

Що прогнозує Gemini

Інша модель ШІ також очікує восени зміщення уваги ворога на енергетичну та теплову інфраструктуру, транспорт і логістику. Найвищий ризик модель бачить для Дарницького та Дніпровського районів. Їх вона пов’язує з концентрацією критичних об’єктів, енергетичною інфраструктурою та залізничними напрямками.

Окремо Gemini називає Голосіївський і Солом’янський райони як важливі транспортні та енергетичні вузли. У переліку також опинилися Деснянський та Оболонський райони.

Модель вважає, що Росія може комбінувати різні типи атак, намагаючись перевантажити українську ППО. Тому навіть райони, які не потрапили до основного переліку, не можна вважати захищеними від ударів.

Що прогнозує Grok

Чат-бот прогнозує, що восени ситуація принципово не зміниться. На його думку, атаки можуть і надалі відбуватися хвилями: відносно невеликі групи дронів можуть поєднуватися з періодичним застосуванням балістики.

Серед районів, які модель вважає найбільш ризиковими, — Дарницький, Шевченківський та Солом’янський. Grok пояснює це тим, що там уже могли бути визначені маршрути та цілі для атак.

Окрему увагу модель прогнозує енергетичним і логістичним об’єктам на околицях столиці. Водночас конкретні райони вона не називає гарантованими цілями.

Що у висновку для Києва

У прогнозах трьох чат-ботів є спільна лінія: восени основною причиною підвищеного ризику для Києва може стати концентрація атак навколо енергетики, транспорту та логістики. Найчастіше згадуються Дарницький і Солом’янський райони; також регулярно фігурують Дніпровський та Деснянський.

Відмінність — у переліках. ChatGPT додає Святошинський, Gemini — Голосіївський, а Grok називає Шевченківський. Тож прогнозувати один конкретний “небезпечний район” було б некоректно. Усі три моделі фактично сходяться в основному: восени ризик залишається загальноміським, а райони з важливою інфраструктурою можуть відчувати наслідки атак сильніше.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки ще Путін тероризуватиме Київ ударними дронами.



