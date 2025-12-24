Будь-які спроби передати частину української території Росії є абсолютно неприпустимими та кваліфікуються як державна зрада. Про це в інтерв’ю Київ24 заявив заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ, підполковник Максим Жорін. Він підкреслив, що українські військові перш за все прагнуть миру, однак переговори про перемир’я наразі не мають практичного підґрунтя, оскільки Росія не змінює своїх початкових вимог щодо війни.

Фото: з відкритих джерел

"Західні партнери не здатні ефективно тиснути на РФ, щоб домогтися її поступок. На сьогодні це може зробити лише Україна, і відбуватися це має виключно на полі бою", — зазначив Жорін.

Він наголосив, що будь-яка зупинка бойових дій можлива лише по тій смузі, де розташовані війська, і буде тимчасовою, адже обидві сторони готуватимуться до подальших дій.

Підполковник додав, що Конституція не передбачає передачу територій, а військові однозначно вважають таку можливість державним злочином.

"Зупинятися можна, але лише там, де ми стоїмо, і жодних розмов про передачу наших земель не може бути", — підкреслив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що один із пунктів плану завершення війни, розробленого разом зі США, стосується територіальних питань. План передбачає, що лінія розташування військ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях на момент угоди може бути де-факто визнаною лінією зіткнення. Після цього створюється робоча група для узгодження переміщень сил і визначення параметрів потенційних спеціальних економічних зон, щоб забезпечити баланс інтересів обох сторін.

Як вже писали "Коментарі", за даними Wall Street Journal, білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив 250 політичних в’язнів після того, як отримав від США препарат для контролю ваги. Згідно з джерелами, цей препарат призначений для особистого використання Лукашенком і є ін’єкційним засобом Zepbound. WSJ підкреслює, що саме завдяки цьому медикаменту були зроблені кроки зі звільнення утримуваних осіб.