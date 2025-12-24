Украина готова сдаться Путину: озвучено тревожное заявление о действиях властей

Любые попытки передать часть украинской территории России абсолютно недопустимы и квалифицируются как государственная измена. Об этом в интервью Киев24 заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ, подполковник Максим Жорин. Он подчеркнул, что украинские военные прежде всего стремятся к миру, однако переговоры о перемирии пока не имеют практической основы, поскольку Россия не меняет своих первоначальных требований по войне.

Фото: из открытых источников

"Западные партнеры не способны эффективно давить на РФ, чтобы добиться ее уступок. На сегодняшний день это может сделать только Украина, и происходить это должно исключительно на поле боя", — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что любая остановка боевых действий возможна только по той полосе, где расположены войска, и будет временной, ведь обе стороны будут готовиться к дальнейшим действиям.

Подполковник добавил, что Конституция не предусматривает передачи территорий, а военные однозначно считают такую возможность государственным преступлением.

"Останавливаться можно, но только там, где мы стоим, и никаких разговоров о передаче наших земель не может быть", — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что один из пунктов плана завершения войны, разработанный вместе с США, касается территориальных вопросов. План предусматривает, что линия расположения войск в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях на момент соглашения может являться де-факто признанной линией столкновения. После этого создается рабочая группа для согласования перемещений сил и определения параметров потенциальных специальных экономических зон, обеспечивающих баланс интересов обеих сторон.

