Військова Тетяна Чорновол: "Відомі активісти мають служити на бойових посадах, інакше їхні заяви – це цинізм"

Відомі активісти мають взяти на себе відповідальність та захищати свою країну, як це роблять мільйони простих українців. Про це заявила старший лейтенант ЗСУ Тетяна Чорновол, котра раніше також була громадською активісткою, обрана депутатом ВР, але відмовилися від мандата, щоб захищати Україну, пише "УНІАН".

Тетяна Чорновол. Фото: з відкритих джерел

Як приклад подвійних стандартів з боку активістів вона навела Ореста Рудого, засновника Центру протидії корупції та чоловіка директорки цієї організації Дар’ї Каленюк.

"Чоловік цієї жінки ніколи не воював. Юридично він має на це право. Але добровільно йому нічого не заважає. Крім того він морально зобов'язаний. Адже інакше виникає питання чи публічно-відома жінка, яка тримає свого чоловіка біля себе, має моральне право визначати, хто має керувати військом? І чи нормально, коли вона публічно цькує військове командування зневажливими оцінками і погрозами? Хіба не повинні відомі активісти брати на себе відповідальність, робити звичайні речі — захищати свою країну, як це роблять мільйони простих людей? Зрештою вже 5 рік велика війна. Вже пора", — написала військова.

Вона зазначила, що відомі активісти повинні прийти на реальну бойову службу, а не на командні чи тилові посади.

"Зараз новий керівник ГШ, людина, яку Каленюк вітає на цій посаді. Отож можна перестати скиглити про переслідування і нарешті відпустити свого чоловіка поповнити ряди армії під командуванням нового ГШ. І не просто в армію, а на бойову роботу, бо ваші колеги, відомі активісти, люблять прийти в армію на типу командні посади, домовитися з не "совковими" командирами в ручному режимі, щоб їх військова робота полягала в зборі різних ніштяків і плюшок для в/с з вільним графіком служби", — зазначила Чорновол.

За її словами, якщо чоловік Каленюк не піде в армію після заміни Сирського, якого вона критикувала, це свідчитиме про цинізм, котрий як приклад подається всій країні.

"Найбільший дефіцит в армії людей саме на бойових посадах. Ви, наприклад, глибоко помиляєтесь, коли кричите на кожному розі, що воюють дрони. Воюють не дрони, а люди в дронових розрахунках і їх дуже не вистачає в армії. Тому ваш чоловік дуже там потрібен. Інакше це просто стид. Блювати хочеться від цинізму і вседозволеності. І це пише відома людина. Який приклад цинізму подається всій країні", — заявила Тетяна Чорновол.

Раніше рух "Чесна мобілізація" розповів, як засновники ЦПК Віталій Шабунін, Орест Рудий та Дмитро Шерембей четвертий рік ухиляються від армії. Зокрема, зазначають представники руху, Шабунін разом із Шерембеєм оформилися на фіктивну службу (Шабунін потім списався за допомогою фіктивної ВЛК), а Рудий оформив собі відстрочку за допомогою зв’язків дружини в Міноборони.