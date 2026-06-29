Війна в Україні стане зовсім іншою: ці три сценарії подій приголомшать кожного

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни, наголосивши, що кожен із них залежить від рішень Кремля, стану економік обох країн і ситуації на фронті. Про це він заявив в ефірі телеканалів Еспресо та Slawa.TV.

Фото: з відкритих джерел

На думку військового, найбільш імовірним варіантом є спроба перейти до переговорного процесу та поступового припинення активних бойових дій. Він нагадав, що окремі міжнародні медіа вже писали про можливий поетапний підхід до завершення війни. Перший етап може передбачати обмеження далекобійних ударів у зимовий період, що дозволило б Росії стабілізувати ситуацію з паливом, а Україні — зменшити навантаження на енергетичну систему. Наступним кроком, за таким сценарієм, може стати спроба заморозити бойові дії безпосередньо на лінії фронту.

Другим сценарієм Ткачук назвав різке посилення мобілізаційних заходів у Росії. На його переконання, якщо Кремль і надалі прагнутиме реалізувати свої військові плани на Донбасі, йому знадобиться значно більше особового складу.

"Наступний сценарій, який є більш радикальним і критичним, — посилення мобілізації на території РФ. Путін все-таки захоче досягти певних цілей на Донбасі, відповідно, для цього потрібно знайти велику кількість особового складу. Очевидно, у Росії потрібно буде проводити більш жорсткі мобілізаційні дії", – зазначив офіцер.

Третій варіант, за словами Ткачука, полягає у збереженні нинішнього формату війни. У такому разі Росія продовжуватиме повільний наступ, розраховуючи на довготривале виснаження України. Водночас цей сценарій також несе ризики для Кремля, адже Україна дедалі активніше застосовує далекобійні безпілотники, завдаючи ударів по військових і промислових об'єктах на території РФ. Це може суттєво ускладнити ситуацію всередині Росії та посилити тиск на її економіку.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Кремлі повідомили, що під час неформальної зустрічі у Валдаї російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приділили значну увагу темі війни проти України. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори російським державним ЗМІ.