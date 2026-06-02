ВІйна в Україні стала ще небезпечнішою: мешканців однієї області закликали готуватися до найгіршого

У Харківській області через загострення безпекової ситуації та регулярні обстріли з боку Росії було ухвалене рішення про розширення зони обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Це рішення прийняла Рада оборони області для захисту мешканців від загрози життю та здоров’ю.

Про заходи безпеки повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, евакуація охопить сім населених пунктів у Богодухівському районі: селище Золочів та села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло і Морозова Долина. Загалом планується вивезти 7157 осіб, серед яких 1702 дитини та 311 людей з обмеженою мобільністю.

"Враховуючи постійні обстріли та складну безпекову ситуацію, розширюємо обов’язкову евакуацію на Золочівському напрямку", — наголосив Синєгубов.

Він додав, що влада Харківської області активно співпрацює з волонтерськими організаціями та благодійними фондами, щоб забезпечити переселенців тимчасовим житлом, медичною допомогою, гуманітарними наборами та юридичним супроводом.

Логістичні маршрути для вивезення населення вже затверджені та перевірені, щоб евакуація проходила безперешкодно та безпечно. Місцева адміністрація наголошує, що важливо не зволікати і своєчасно виїхати з небезпечних районів, аби уникнути ризиків для життя.

