Він був утіленням боротьби всередині РФ проти режиму Путіна: на фронті загинув командир РДК

Кравцев Сергей
Цієї ночі, 27 грудня, на фронті загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Денис WhiteRex Капустін (Нікітін). Інформацію підтвердили в офіційному повідомленні РДК Telegram.
Командир РДК Денис Капустін. Фото: з відкритих джерел
У корпусі зазначили, що всі деталі буде оголошено пізніше — зараз встановлюються деталі загибелі Капустіна.
Варто зазначити, що "Русский добровольческий корпус" (РДК) — це військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з РФ у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до складу Міжнародного легіону ТРВ України.
Бійці РДК участь у бойових діях як на Авдіївському напрямку, Запорізькому, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах.
Відбір у цей корпус походить з полонених та колишніх російських військовослужбовців, які потрапили до легіону з Росії, а також етнічних російських емігрантів, які живуть на території України та інших європейських країнах.
У листопаді 2022 року "Громадянська рада", що складається з громадських діячів із 9 російських регіонів, оголосила про відбір добровольців до лав національних підрозділів у складі Збройних сил України, у тому числі РДК.
Влітку 2022 року РДК відрядили до 1-ої роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на Запорізько-Донецькому напрямку.
Наприклад, 24 січня 2023 року, бійці РДК, у складі спецпідрозділу ГУР МО взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки, в ході якого було знищено не менше 12 російських окупантів, БТР-82А та захоплено одного полоненого. Виконавши завдання, гурт повернувся на правий берег Дніпра.
