Він був утіленням боротьби всередині РФ проти режиму Путіна: на фронті загинув командир РДК

Цієї ночі, 27 грудня, на фронті загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Денис WhiteRex Капустін (Нікітін). Інформацію підтвердили в офіційному повідомленні РДК Telegram.

Командир РДК Денис Капустін. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні вночі на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш командир – Денис "WhiteRex" Капустін. За попередніми даними – приліт FPV-дрону", – повідомили у РДК.

У корпусі зазначили, що всі деталі буде оголошено пізніше — зараз встановлюються деталі загибелі Капустіна.

"Ми обов'язково помстимось, Денисе. Твоя справа живе", — наголосили в РДК.

Варто зазначити, що "Русский добровольческий корпус" (РДК) — це військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з РФ у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Входить до складу Міжнародного легіону ТРВ України.

Бійці РДК участь у бойових діях як на Авдіївському напрямку, Запорізькому, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах.

Відбір у цей корпус походить з полонених та колишніх російських військовослужбовців, які потрапили до легіону з Росії, а також етнічних російських емігрантів, які живуть на території України та інших європейських країнах.

У листопаді 2022 року "Громадянська рада", що складається з громадських діячів із 9 російських регіонів, оголосила про відбір добровольців до лав національних підрозділів у складі Збройних сил України, у тому числі РДК.

Влітку 2022 року РДК відрядили до 1-ої роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на Запорізько-Донецькому напрямку.

Наприклад, 24 січня 2023 року, бійці РДК, у складі спецпідрозділу ГУР МО взяли участь у нічному рейді на берег Нової Каховки, в ході якого було знищено не менше 12 російських окупантів, БТР-82А та захоплено одного полоненого. Виконавши завдання, гурт повернувся на правий берег Дніпра.

