Вибори в Україні можливі лише за однієї умови: у Берліні озвучили неоднозначну заяву
НОВИНИ

Вибори в Україні можливі лише за однієї умови: у Берліні озвучили неоднозначну заяву

Німеччина враховує можливість виборів в Україні, але пріоритетом залишаються мирні переговори

12 лютого 2026, 10:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Уряд Німеччини наголошує, що проведення референдуму та виборів в Україні можливо лише за умов стабільного миру та безпечної ситуації в країні. Як заявив заступник офіційного представника уряду ФРН Штеффен Маєр на пресконференції в Берліні 11 лютого, пріоритетом для німецької сторони є досягнення прогресу у мирних переговорах між Києвом і Москвою, а не сам виборчий процес.

Вибори в Україні можливі лише за однієї умови: у Берліні озвучили неоднозначну заяву

Фото: з відкритих джерел

"Влада Німеччини взяла до уваги інформацію про можливість проведення референдуму і виборів в Україні, проте першочергово зосереджена на мирних переговорах", – підкреслив Маєр. 

Він також зазначив, що для подальших рішень критично важливо, щоб Росія відмовилася від своїх максималістських вимог.

"Звісно, Україна, її уряд та президент мають ухвалювати остаточні рішення щодо подальших дій", – додав представник уряду ФРН. 

На питання про побоювання, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо мирна угода не буде підписана до червня, Маєр відповів, що найважливіше зараз – забезпечити безперервний діалог між Україною та Росією. Він підкреслив, що переговори ведуться на різних рівнях та у різних форматах, і продовження таких контактів є ключовим для просування до завершення конфлікту.

Крім того, німецький уряд активно обмінюється думками з міжнародними партнерами, включно з радниками з безпеки США, щодо можливих шляхів завершення війни. Влада ФРН підтверджує, що будь-які кроки щодо проведення виборів чи референдуму повинні ґрунтуватися виключно на досягнутому мирі та гарантіях безпеки для українських громадян, а зовнішні сили не мають нав’язувати свої рішення.

Як вже писали "Коментарі", у США конгресмени рішуче виступили проти тарифної політики президента Дональда Трампа щодо Канади. Палата представників ухвалила резолюцію про скасування надзвичайного стану, який Трамп оголосив минулого року, щоб підняти мита на канадські товари, що постачаються до Сполучених Штатів, повідомляє CBC News.

 

 



