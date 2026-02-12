У Німеччині зробили термінову заяву про голосування в Україні: який ультиматум озвучили

Уряд Німеччини наголошує, що проведення референдуму та виборів в Україні можливо лише за умов стабільного миру та безпечної ситуації в країні. Як заявив заступник офіційного представника уряду ФРН Штеффен Маєр на пресконференції в Берліні 11 лютого, пріоритетом для німецької сторони є досягнення прогресу у мирних переговорах між Києвом і Москвою, а не сам виборчий процес.

Фото: з відкритих джерел

"Влада Німеччини взяла до уваги інформацію про можливість проведення референдуму і виборів в Україні, проте першочергово зосереджена на мирних переговорах", – підкреслив Маєр.

Він також зазначив, що для подальших рішень критично важливо, щоб Росія відмовилася від своїх максималістських вимог.

"Звісно, Україна, її уряд та президент мають ухвалювати остаточні рішення щодо подальших дій", – додав представник уряду ФРН.

На питання про побоювання, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо мирна угода не буде підписана до червня, Маєр відповів, що найважливіше зараз – забезпечити безперервний діалог між Україною та Росією. Він підкреслив, що переговори ведуться на різних рівнях та у різних форматах, і продовження таких контактів є ключовим для просування до завершення конфлікту.

Крім того, німецький уряд активно обмінюється думками з міжнародними партнерами, включно з радниками з безпеки США, щодо можливих шляхів завершення війни. Влада ФРН підтверджує, що будь-які кроки щодо проведення виборів чи референдуму повинні ґрунтуватися виключно на досягнутому мирі та гарантіях безпеки для українських громадян, а зовнішні сили не мають нав’язувати свої рішення.

