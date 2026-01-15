Велике місто за крок до страшного падіння: озвучено заяву про страшний задум РФ

Російські окупаційні сили продовжують активні спроби захопити міста Покровськ та Мирноград, незважаючи на опір українських захисників. Про це в ефірі Київ24 повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко. За його словами, ворог щодня протягом останніх півтора місяця проводить штурмові дії, намагаючись знайти нові шляхи для обходу української оборони та просунутися вглиб території.

Фото: з відкритих джерел

“Сили оборони утримують позиції, плани противника зрозумілі, і ми робимо все можливе, щоб не допустити його просування”, – підкреслив Яременко.

Він додав, що українські військові концентрують свої ресурси на захисті ключових напрямків, щоб перешкодити ворогу проникнути в Покровськ і Мирноград.

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Військовий оглядач Денис Попович повідомляв, що частина Покровська та Мирнограда вже частково перебуває під загрозою окупації. Основна мета російських військ – витіснити українських захисників з цих міст та взяти під контроль важливі транспортні артерії.

Попович зазначив, що північна частина Покровська, розташована за залізничною колією, перебуває у “сірій зоні”. Тут зосереджені позиції ЗСУ, і тривають активні бойові дії. Частина українських сил також утримує позиції в Мирнограді. Ворог намагається просунутися в бік населених пунктів Гришине та Родинське. У разі захоплення цих територій логістика та постачання для Покровська і Мирнограда будуть серйозно ускладнені, що створює додатковий тиск на оборонців.

