В одному з міст БпЛА атакував лікарню: масштаби руйнувань через прильоти неймовірні

У ніч на 29 квітня російські війська знову здійснили повітряну атаку на південь України, під ударом опинилася Одеська область, зокрема Ізмаїльський район. Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської районної державної адміністрації.

За інформацією місцевої влади, ворожі сили завдали ударів по інфраструктурних об’єктах міста Ізмаїл. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування, серед пошкоджених об’єктів опинилася будівля районної лікарні, що зазнала значних ушкоджень. Атака спричинила також травмування людей, однак точна кількість постраждалих уточнюється.

Наразі на місцях працюють екстрені служби. Рятувальники та комунальні бригади займаються ліквідацією наслідків удару, розчищенням завалів і фіксацією руйнувань для подальшого документування злочину.

Повітряна тривога в регіоні тривала майже дві години — з 00:43 до 02:37. У цей час моніторингові ресурси повідомляли про рух груп ударних безпілотників типу "Шахед", які заходили в бік Одещини з акваторії Чорного моря. Саме вони, за попередніми даними, були використані під час атаки.

Це черговий епізод масованих ударів по українських регіонах тієї ночі. Паралельно обстрілів зазнали й інші області, зокрема Сумщина, де дрони влучили по житлових кварталах, спричинивши пожежі, а також Харків, де внаслідок атаки постраждала цивільна особа.

Ситуація в Ізмаїльському районі залишається напруженою, місцева влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань та наслідки удару.

