У Краснодарському краї Росії сталася масштабна пожежа на важливому енергетичному об’єкті – електричній підстанції "Тамань", яка забезпечує електропостачання тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, інцидент може бути пов’язаний із атакою безпілотних літальних апаратів, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Моніторингові ресурси зазначають, що ураження зафіксоване на території підстанції "Тамань", розташованої поблизу станиці Старотитарівська. Цей об’єкт має ключове значення для передачі електроенергії на півострів, і будь-які серйозні пошкодження можуть вплинути на стабільність енергосистеми регіону.

Супутникові знімки показали масштабну пожежу, площа загоряння постійно збільшується, а кількість осередків вогню зростає. Раніше російські моніторингові канали попереджали про можливе застосування безпілотників у районі підстанції, що створювало загрозу для навколишніх населених пунктів.

Аналітики звертають увагу на дивний характер пожежі. Зараз не сезон природних загорянь, а територія подібних об’єктів зазвичай оснащена посиленими протипожежними системами. Це підвищує ймовірність зовнішнього втручання у виникнення інциденту.

Підстанція "Тамань" є критично важливим елементом енергетичної інфраструктури регіону. Вона відповідає за постачання електроенергії до окупованого півострова, і серйозні пошкодження можуть призвести до перебоїв у роботі енергосистеми. На цей момент офіційні коментарі з боку російської влади щодо причин пожежі та можливих наслідків відсутні, а ситуація залишається під моніторингом.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив, що його країна може вжити нових заходів щодо України через припинення постачання російської нафти по трубопроводу "Дружба". Політик повідомив, що на тлі цієї ситуації у Словаччині оголошено надзвичайний стан у сфері нафтопостачання. Він зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського призвело до серйозних практичних труднощів для словацького енергетичного ринку.