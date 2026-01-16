Україні загрожєує новий наступ вояк Путіна: названо небезпечний напрямок

Російські війська здійснили спробу прориву державного кордону України на напрямку населеного пункту Дігтярне у Харківській області, однак реалізувати свій план їм не вдалося. Атаку противника зупинили Сили оборони України, завдавши ворогу значних втрат. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше окупанти з’являлися біля кордону невеликими диверсійними групами. Втім, на початку тижня російська армія накопичила сили та спробувала атакувати прикордонні позиції одразу кількома малими піхотними підрозділами.

Під час відбиття штурму українські військові ліквідували понад два десятки загарбників. Зокрема, за кілька днів боїв противник втратив близько 21 військового вбитими, ще 11 російських солдатів зазнали поранень.

Речник ДПСУ також зазначив, що українські прикордонники фіксують активність ворога й поблизу інших населених пунктів на цьому напрямку. Зокрема, противник намагається розширити зону бойових дій у районах Круглого та Бугруватки.

"Російські війська не припиняють спроб прорвати кордон і розширити бойові дії на території України. Проте завдяки стійкості та професійним діям українських захисників жодних результатів на цьому напрямку ворог досягти не може", — наголосив Демченко.

Водночас він підкреслив, що в районі прикордонного села Сотницький Козачок на Харківщині наразі не зафіксовано жодної активності з боку російських сил.

Раніше військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, заявляв про потенційну загрозу розширення бойових дій у всіх регіонах України, які межують із Росією. Зокрема, не виключається можливість спроб прориву кордону в Чернігівській області.

