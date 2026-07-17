Україні не варто сподіватися на власні ракети для Patriot: прогноз експерта насторожує

Україна навряд чи зможе налагодити власне виробництво ракет для зенітних комплексів Patriot у найближчі два роки. За оцінкою голови Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, першу ракету українського складання можна очікувати не раніше кінця 2027-го або початку 2028 року.

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Експерт пояснив, що запуск такого виробництва є складним і тривалим процесом навіть для держав із потужною оборонною промисловістю. Як приклад він навів Японію, яка після отримання відповідної ліцензії витратила близько п'яти років, щоб розпочати випуск ракет для Patriot.

За словами Романюка, тривалим залишається і сам цикл виробництва. Якщо в США на виготовлення однієї ракети потрібно приблизно два роки, то японським підприємствам для цього необхідно близько трьох років.

Експерт вважає, що до завершення 2026 року говорити про серійний випуск українських ракет не доводиться. За його словами, за цей час реально лише підготувати виробничу базу та необхідну інфраструктуру.

Найбільшим викликом, на думку Романюка, стане залежність від іноземних постачальників. Він зазначив, що Україна поки не виробляє критично важливих компонентів для ракет Patriot, тому двигуни, системи наведення, електроніку та інші вузли доведеться закуповувати за кордоном.

"Ми будемо стояти в черзі за всіма комплектуючими", — наголосив Юрій Романюк.

За словами експерта, ці самі виробники вже забезпечують потреби США, Японії та інших партнерів, тому Україні доведеться конкурувати за доступ до необхідних деталей.

З огляду на це Романюк прогнозує, що у 2026 році серійного виробництва ракет в Україні не буде. Найімовірніше, упродовж 2027 року можуть стартувати практичні виробничі процеси, тоді як перша ракета українського складання, за його оптимістичним сценарієм, може з'явитися лише наприкінці 2027-го або вже на початку 2028 року.

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