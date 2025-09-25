Українцям зовсім не варто тішитися із заяв Трампа: що задумав президент США

Дипломат і колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур висловив свою думку щодо заяви Дональда Трампа про те, що Україна поверне свої території. За його словами, найголовніше, щоб позиція президента США була послідовною і стабільною, а не одноразовою емоційною реакцією.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"По-перше, це типовий Трамп. Не виключаю, що він просто "перемкнувся" і таким чином вирішив показати своє невдоволення Путіним, надіславши йому сигнал, хто справді є господарем. Це саме стиль Трампа", — сказав Шамшур в ефірі Еспресо.

Водночас дипломат наголосив, що такі заяви важливі і приємні для України, оскільки підтримують моральний дух і дають надію. Але водночас найголовніше — щоб подібна позиція була не лише у словах, а й у конкретних діях. Зокрема, він підкреслив важливість подальшої військової допомоги Україні, яка фінансується коштом європейських країн.

Ще одним важливим аспектом, на який звернув увагу Шамшур, є застосування санкцій проти Росії, особливо вторинних санкцій, які досі залишаються під питанням. За його словами, такі санкції мають бути потужним інструментом тиску на Москву, але наразі вони перебувають у стадії невизначеності.

Дипломат також відзначив реакцію Кремля на заяви Трампа, яка була доволі різкою. Втім, Москва не надто стривожена, бо вважає, що може продовжувати агресію проти України та провокації країн НАТО, розраховуючи, що слова Трампа залишаться лише словами.

"Хто правий — чи ті, хто вбачає ознаки зміни у поведінці, чи ті, хто вважає це емоційними гойдалками? Поки зарано робити остаточні висновки. Можливо, через кілька днів все зміниться. Поки що треба дочекатися подальшого розвитку подій", — підсумував Олег Шамшур.

