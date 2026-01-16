Українці здивували ставленням до референдуму про мир з РФ: що відомо

За результатами останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 55% українців підтримують проведення всеукраїнського референдуму щодо укладення мирної угоди з Росією для завершення війни. Водночас 32% респондентів виступають проти такої ініціативи, а ще 14% не змогли визначитися зі своєю позицією. Ці дані свідчать, що серед населення країни немає однозначної думки щодо цього питання.

Президент Володимир Зеленський наприкінці грудня 2025 року заявив, що текст мирної угоди з двадцяти пунктів може бути винесений на затвердження або через Верховну Раду, або на всеукраїнський референдум. Він також зазначив, що можливе проведення виборів одночасно з референдумом, якщо буде ухвалене відповідне рішення.

Водночас громадянська мережа ОПОРА звертає увагу на численні ризики такого сценарію. Зокрема, чинне законодавство забороняє проведення референдумів під час воєнного стану. У цих умовах важко забезпечити участь мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також військовослужбовців. Крім того, ускладнено гарантування безпеки, протидію дезінформації та повноцінну роботу виборчої інфраструктури.

Навіть у разі припинення бойових дій підготовка до референдуму потребуватиме значного часу та комплексних організаційних та законодавчих змін. Експерти підкреслюють, що проведення такого голосування — складний процес, який вимагає ретельного планування та координації на всіх рівнях державної влади.

