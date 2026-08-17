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Україна знайшла найбільш оптимальний спосіб поставити РФ на коліна: журналіст розкрив нюанс

Журналіст Роман Цимбалюк вказав на проблеми з паливом, бізнесом і доходами бюджету РФ та пояснив, чому економічний тиск потрібно посилювати

17 серпня 2026, 17:55
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Клименко Елена

Російська економіка дедалі гостріше відчуває ціну війни проти України. Проблеми накопичуються одразу в кількох сферах — від паливного ринку та роботи великого бізнесу до податкових надходжень і зовнішньої торгівлі. Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що наслідки українських ударів та санкцій уже стають помітними для російської системи.

Україна знайшла найбільш оптимальний спосіб поставити РФ на коліна: журналіст розкрив нюанс

Фото: з відкритих джерел

Одним із показників він називає ситуацію з пальним: Росія змушена шукати додаткові обсяги бензину за кордоном, що робить його дорожчим для внутрішнього ринку. За словами Цимбалюка, це може позначитися і на цінах для звичайних росіян.

"Ми нанесли колосальний удар по російській економіці. Треба пояснити, чому про це варто говорити: привезли імпортний бензин, і він стоїть у Мурманську. Питання в тому, що імпортне паливо буде вдвічі дорожче", — пояснив журналіст. 

Окремою проблемою залишається стан російського бізнесу. Цимбалюк звернув увагу на великі компанії та маркетплейси, проблеми яких можуть мати значний вплив на зайнятість і податкові надходження. Він вважає, що Москва ризикує втрачати гроші не через один масштабний обвал, а через поступове накопичення збитків.

"Мені подобається інше: це колосальні втрати для російського бюджету через податки і велику кількість людей. Навіть цифра у 350 тисяч компаній, де працює більше ніж одна людина, показує масштаб проблеми", — зазначив Цимбалюк. 

Водночас журналіст застерігає від очікувань, що російська економіка обвалиться за кілька тижнів. На його думку, Москва досі має запас міцності, тому Україні важливо не знижувати темп тиску. Особливе значення мають удари по нафтопереробці, портах, логістиці та інших елементах економічної системи, які забезпечують продовження війни.

"Наша задача — змусити росіян зрозуміти, що насправді варіантів у них більше, ніж два, і точно більше, ніж вони собі уявляли. Ми маємо продовжувати бити і підтримувати Сили оборони, але не ставити питання так, що ще два-три тижні — і вони там загнуться", — пояснив Цимбалюк. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Німеччина, Франція та Велика Британія можуть спробувати сформувати окремий переговорний формат щодо завершення війни Росії проти України. Європейські країни побоюються, що Сполучені Штати можуть домовлятися з Москвою без повноцінної участі європейських союзників. Політолог Олександр Хара вважає, що поява такого треку є важливою, однак Києву не можна покладатися лише на дипломатію.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=iMjnZExQOC4&t=379s
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