Україна точно може залишити всю Москву без світла: озвучено вкрай показовий момент

В України є озброєння, яке теоретично може спричинити відключення електропостачання в російській столиці — при цьому ніяких прямих ударів по Москві не потрібно, заявив засновник БО Реактивна пошта, воєнний експерт Павло Нарожний.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що наша промисловість випускає працюючі ракети: зокрема "Нептун" із дальністю близько тисячі кілометрів, а також дедалі частіше згадувані "Фламінго" з дальністю до 3 тисяч км.

"Але тут важливо, що насправді нам навіть не треба бити безпосередньо по Москві. Ми можемо знищити генерацію навколо неї – навіть на відстані 100-200 км – і тоді росіянам доведеться щось вигадувати, кудись перемикатись, балансувати систему і так далі. Тож навіть в Москві доведеться робити відключення електроенергії…", – пояснив він.

Експерт також зауважив інший важливий аспект: коли росіяни руйнують енергетичні потужності в Україні, наша країна має можливість отримувати електроенергію від країн ЄС, тоді як у Росії таких зовнішніх джерел у потрібному обсязі немає.

"Підключитися, приміром, до Казахстану (чи іншої країни) не вийде, тому що Росії ніхто не дасть електроенергії в тій кількості, в якій вона потребує. Крім того, в Росії немає власного виробництва турбін для теплових електростанцій, і десь купити нові турбіни буде доволі важко. Отже, якщо ми будемо знищувати турбінні зали (для цього потрібно застосовувати ракети, БПЛА на це не здатні) на теплових електростанціях в Росії, то дефіцит електроенергії там буде величезний", – резюмував Павло Нарожний.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 2 жовтня російські окупанти завдали удару дронами по Київській області. В результаті обстрілу зайнялася пожежа в закинутому санаторії, а одна людина отримала поранення. Про це повідомила ДСНС України у Telegram.