Москву погрузят в тотальную тьму: стало известно о неотвратимом хаосе в РФ

Пока Россия разрушает инфраструктуру в Украине, наше государство может импортировать электроэнергию из Европы, в то время как у самой России нет надежных союзников.

2 октября 2025, 09:20
Клименко Елена

У Украины есть вооружение, которое теоретически может повлечь за собой отключение электроснабжения в российской столице — при этом никаких прямых ударов по Москве не требуется, заявил основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный.

Москву погрузят в тотальную тьму: стало известно о неотвратимом хаосе в РФ

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что наша промышленность выпускает работающие ракеты: в частности, "Нептун" с дальностью около тысячи километров, а также все чаще упоминаемые "Фламинго" с дальностью до 3 тысяч км.

"Но здесь важно, что на самом деле нам даже не нужно бить непосредственно по Москве. Мы можем уничтожить генерацию вокруг нее – даже на расстоянии 100-200 км – и тогда россиянам придется что-то придумывать, куда-то переключаться, балансировать систему и так далее. Так что даже в Москве придется производить отключение электроэнергии…", – пояснил он.

Эксперт также отметил другой важный аспект: когда россияне разрушают энергетические мощности в Украине, у нашей страны есть возможность получать электроэнергию от стран ЕС, тогда как у России таких внешних источников в нужном объеме нет.

"Подключиться, к примеру, к Казахстану (или другой стране) не получится, потому что России никто не даст электроэнергии в том количестве, в котором она нуждается. Кроме того, в России нет собственного производства турбин для тепловых электростанций, и где-то купить новые турбины будет достаточно трудно. Итак, если мы будем уничтожать турбинные залы (для этого нужно на ракеты) России, то дефицит электроэнергии там будет огромен", – резюмировал Павел Нарожный.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 2 октября российские кафиры нанесли удар дронами по Киевской области. В результате обстрела загорелся пожар в заброшенном санатории, а один человек получил ранения. Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.



