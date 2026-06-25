Україна рекордно перевищила РФ у війні: озвучено сенсаційну заяву про фронт

У травні українські Сили оборони досягли одного з найкращих результатів за останні роки у справі деокупації територій. За підсумками місяця площа звільнених земель перевищила території, які за цей самий період змогли окупувати російські війська. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За словами міністра, саме травень став рекордним за темпами повернення українських територій. Він наголосив, що українські військові не лише зупинили просування противника, а й змогли змінити співвідношення на свою користь.

Федоров також звернув увагу на ще один показник ефективності бойових дій. За його словами, зросла кількість ліквідованих російських військових у розрахунку на кожен квадратний кілометр бойових дій. Саме ці результати українська делегація представила союзникам під час зустрічі у форматі "Рамштайн".

Міністр повідомив, що цьогорічне засідання проходило під гаслом "Вікно можливостей". За його словами, Україна розглядає найближчі місяці як важливий період для посилення військового та дипломатичного тиску на Росію.

"Травень місяць був рекордним щодо територій, які деокупували за останні роки — понад 100 км². Ми деокупували більше, ніж ворог зміг окупувати: у нас плюс. Також у нас виросла кількість знищеного фізичного ворога на кожен км². Сьогодні ми показували всі ці результати. І ще раз хочу сказати, що сьогоднішня зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла під гаслом "Вікно можливостей". Поки ми чітко бачимо це вікно можливостей у найближчі місяці, ми працюємо над тим, щоб створити нові вікна можливостей для того, щоб змусити ворога до справедливого миру", — наголосив Федоров.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна розпочала масштабну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередивши основні зусилля на відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак. Роботи проводяться за підтримки міжнародних партнерів і мають посилити стійкість енергосистеми перед новими викликами. Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив під час Конференції з питань відновлення України, що проходить у польському Гданську.