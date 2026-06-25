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Украина получила рекордное преимущество в войне с РФ: озвучено сенсационное заявление

Увеличилось количество ликвидированных российских военных в пересчете на каждый квадратный километр территории

25 июня 2026, 18:50
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Клименко Елена

В мае украинские Силы обороны добились одного из лучших результатов за последние годы в деле деоккупации территорий. По итогам месяца площадь освобожденных земель превысила территории, которые за этот период смогли оккупировать российские войска. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Украина получила рекордное преимущество в войне с РФ: озвучено сенсационное заявление

Фото: из открытых источников

По словам министра, именно май стал рекордным по темпам возвращения украинских территорий. Он подчеркнул, что украинские военные не только остановили продвижение противника, но и смогли изменить соотношение в свою пользу.

Федоров также указал на еще один показатель эффективности боевых действий. По его словам, выросло количество ликвидированных российских военных в расчете на каждый квадратный километр боевых действий. Именно эти результаты украинская делегация представила союзникам на встрече в формате "Рамштайн".  

Министр сообщил, что заседание этого года проходило под лозунгом "Окно возможностей". По его словам, Украина рассматривает в ближайшие месяцы как важный период для усиления военного и дипломатического давления на Россию.  

"Май месяц был рекордным по территориям, которые деоккупировали за последние годы — более 100 км². Мы деоккупировали больше, чем враг смог оккупировать: у нас плюс. Также у нас выросло количество уничтоженного физического врага на каждый км². Сегодня мы показывали все эти результаты. И еще раз хочу сказать, что сегодняшняя встреча в формате". мы ясно видим это окно возможностей в ближайшие месяцы, мы работаем над тем, чтобы создать новые окна возможностей для того, чтобы заставить врага к справедливому миру", — подчеркнул Федоров.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина начала масштабную подготовку к следующему отопительному сезону, сосредоточив основные усилия на восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак. Работы производятся при поддержке международных партнеров и должны усилить устойчивость энергосистемы перед новыми вызовами. Об этом министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил во время проходящей в польском Гданьске Конференции по вопросам восстановления Украины.



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