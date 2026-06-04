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Україна поставила ФРН жорстку вимогу через Пуітна: яку несподівану пропозицію озвучено

Німеччина може оголосити своє рішення перед або під час липневого саміту НАТО

4 червня 2026, 16:55
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Клименко Елена

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot із наявних арсеналів уже цього року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Україна поставила ФРН жорстку вимогу через Пуітна: яку несподівану пропозицію озвучено

Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, Київ запропонував своєрідну обмінну схему. В її межах Україна могла б отримати необхідні боєприпаси зі складів Німеччини, а натомість Берлін у перспективі отримав би перехоплювачі, які будуть виготовлені в майбутніх виробничих циклах.

У німецькому уряді, як зазначається, наразі вивчають запит української сторони та не ухвалили остаточного рішення. Водночас не виключається, що офіційні оголошення можуть пролунати напередодні або під час липневого саміту НАТО.

Україна продовжує значною мірою покладатися на Сполучені Штати як головного постачальника ракет для систем Patriot. Попри перерозподіл уваги Вашингтона через інші міжнародні кризи, зокрема на Близькому Сході, постачання цих перехоплювачів, за даними джерел, відбуваються відповідно до раніше затверджених графіків. 

Водночас ситуація для Києва залишається напруженою. Росія нарощує виробництво балістичних ракет і вдосконалює їхні характеристики, що підвищує навантаження на українську систему ППО.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів посилити постачання ракет Patriot, однак обмежені запаси в країнах Європи ускладнюють оперативне надання додаткових обсягів. На цьому тлі Німеччина залишається єдиною державою ЄС, яка здатна зробити суттєвий внесок у поповнення української протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що з огляду на поточні темпи військового виробництва, Росія здатна підтримувати стабільний рівень ракетних запасів і одночасно активно використовувати їх для ударів по території України. Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) у відповіді на запит "Української правди", щомісяця армія РФ потенційно може запускати до 100 балістичних ракет, спрямованих проти української інфраструктури та військових об’єктів.



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