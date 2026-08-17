Україна остаточно задушить Росію: ці проблеми стануть остаточною поразкою для Путіна

Російська економіка поступово втрачає стійкість під впливом війни та українських ударів по важливих об'єктах. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, проблеми вже охоплюють одразу кілька напрямів: експорт, морські перевезення, імпорт, паливний ринок і діяльність великих компаній. Їхнє накопичення може дедалі сильніше обмежувати фінансові можливості Кремля.

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Особливо чутливим для РФ є скорочення експорту зерна через чорноморські порти. Пошкодження портової інфраструктури та перебої в судноплавстві зменшують обсяги російського експорту й, відповідно, валютні надходження, які Москва використовує для фінансування державних витрат і війни.

"Росія вже втратила значну частину морського експорту зерна — це близько 15 мільярдів доларів. Українські безпілотники фактично паралізували роботу ключових терміналів Новоросійська, Утамані та ускладнили рух через Керченську протоку. Раніше через ці маршрути проходила основна частина російського морського зернового експорту", — зазначив Рейтерович.

Не менш болючою для російського бізнесу стає логістична проблема. Через атаки та ризики в Чорному морі компаніям доводиться перенаправляти вантажі на значно довші маршрути. Це збільшує витрати, робить товари дорожчими та знижує їхню конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. Одночасно у РФ знову виникають труднощі з паливом.

"Через подовження логістичних маршрутів імпорт стає значно дорожчим. Бізнесу дедалі складніше купувати такі товари, адже їхня кінцева ціна зростає, а купівельна спроможність росіян падає. На цьому тлі знову з'являються черги на АЗС і запроваджуються обмеження щодо продажу пального", — пояснив політолог.

За словами Рейтеровича, проблеми посилюються ударами по великих логістичних центрах та торговельній інфраструктурі. Їхнє знищення може запускати цілий ланцюг наслідків: підприємці втрачають можливість працювати, банки вимагають погашення кредитів, а держава недоотримує податки. У результаті економічний тиск стає системним, а не локальним.

"Це комплексна проблема, і головне — не дозволяти Росії відновлювати ті економічні можливості, які забезпечують їй продовження війни. Українські Сили оборони, СБУ та розвідка мають продовжувати бити по логістиці та інфраструктурі, щоб Москва втрачала можливість експортувати й отримувати доходи так, як раніше", — наголосив Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що потенційний візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва наразі залишається під питанням. У Білому домі підтвердили, що така поїздка обговорювалася, однак остаточного рішення щодо її проведення поки не ухвалено.