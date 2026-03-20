Україна опиниться у страшній пастці через Трампа: експерт нажахав наслідками

Через можливий конфлікт США з Іраном Україна може стикнутися з дефіцитом допомоги для авіації та систем протиповітряної оборони. Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

За його словами, авіаційна сфера зараз може зазнати серйозних проблем.

"Для нашої авіації великий пробіл може статися. Чому так? Тому що нашим літакам потрібні ракети AIM-9 малого радіуса, якими збиваються "Шахеди". Це запчастини для F-16, протирадарні ракети HARM, які у нас широко використовуються для знищення радарів. Це авіаційні бомби, які дуже ефективні, дуже нам потрібні у величезних кількостях, виробляються компанією Boeing. Інші ракети великого радіуса дії для збиття ворожих літаків. Щоб збити ворожий Су-34 з нашого літака, потрібна ракета великого радіуса дії 120 км або є модифікації до 2 км. І цього всього, на жаль, критично не буде вистачати", – пояснив Нарожний.

Крім того, йдеться про ракети "повітря-земля", необхідні для ефективних ударів по наземних цілях. Експерт підкреслив, що авіаційний напрямок наразі є однією з найбільших проблем, а також важливо не забувати про потребу в системах ППО для захисту повітряного простору.

Нарожний також висловив сподівання, що США не розпочнуть сухопутну операцію проти Ірану, оскільки це може ще більше погіршити ситуацію.

"Якщо вони почнуть цю операцію – це означатиме нестачу для нас артилерійських снарядів. Весь американський виробничий ресурс буде переорієнтований на конфлікт з Іраном, включно з бронетехнікою та запчастинами до неї",- наголосив Нарожний.

